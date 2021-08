Lorde: in radio il nuovo singolo “Mood Ring”

E’ in programmazione radiofonica “Mood Ring”, il nuovo singolo di Lorde. La canzone è accompagnata da un video (visibile su https://youtu.be/P103bWMdvtA) che mostra una Lorde totalmente inedita e diversa da come l’abbiamo conosciuta fino ad oggi.

Lorde parla del suo nuovo singolo “Mood Ring”

Parlando del nuovo brano e Lorde ha dichiarato: “E’ una canzone di cui vado molto fiera e che mi fa divertire. Durante la registrazione di questo disco ho tratto ispirazione dalla cultura musicale degli anni ’60 e da quella del Flower Child. Volevo comprendere meglio la vita in una comune, l’allontanamento dalla società e il ripartire da zero. Ho pensato a questo durante la scrittura di questo mio nuovo disco. Un parallelo tra la cultura di allora e quella di oggi riguarda la nostra idea di benessere e quella di spiritualità, pseudo-spiritualità e pseudo-benessere. Per esempio, mangiare secondo una dieta vegana macrobiotica oppure bruciare la salvia, conservare i cristalli, leggere i tarocchi e il proprio oroscopo…tutte cose in cui ci si cimentava allora e in cui io e le mie compagne ci dilettiamo oggi. Quando ho scritto questo brano sapevo di aver composto una canzone pop. Quindi questa canzone rappresenta il mio sguardo satirico verso tutto ciò”.

“Mood Ring” è solo una goccia nell’universo di “Solar Power”, una vera e propria celebrazione del mondo naturale raccontata attraverso 12 brani prodotti da Jack Antonoff, già dietro al precedente disco di Lorde, “Melodrama”.

Lorde a rispetto della natura col suo Music Box eco-consapevole

Per rispettare la natura, l’artista presenta l’album in un formato senza disco, il primo nel suo genere. Un Music Box eco-consapevole sarà disponibile per l’acquisto in alternativa al CD. Questa offerta innovativa conterrà contenuti visivi extra, note scritte a mano, foto esclusive e una card che consentirà il download digitale dell’album in alta qualità con incluse due bonus tracks e l’accesso a sorprese speciali.

“Ho deciso con largo anticipo durante il processo creativo di questo album che volevo fare qualcosa riguardo l’impatto ambientale e quindi pensare ad un’alternativa al CD. Volevo creare un Music Box simile al CD per misure, grandezza e prezzo ma che fosse eco-sostenibile”– racconta Lorde.

Lorde, prossimo tour in tutto il mondo

Lorde presenterà il suo disco con un grande tour in tutto il mondo di oltre 40 date, inclusi due concerti italiani giovedì 16 giugno 2022 a Roma all’Auditorium Parco della Musica e il 17 giugno al Castello di Villafranca a Villafranca di Verona (VR).

https://www.lorde.co.nz/

https://www.instagram.com/lordemusic/

https://www.youtube.com/Lorde

