Arriva in anteprima a settembre a Venezia il nuovo piccolo film di Elisabetta Sgarbi sulle note del brano “La nave sul monte” degli Extraliscio.

Il filmino “La nave sul monte”, girato da Elisabetta Sgarbi con tanta professionalità e lungimiranza da non poter essere considerato solo un videoclip, verrà proiettato durante la 18ª edizione delle Giornate Degli Autori, realizzate in collaborazione con Isola Edipo, nell’ambito della 78ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica al Lido di Venezia.

Dopo aver vinto il Pesaro film Festival 2021 (sezione VedoMusica) con il video del singolo degli Extraliscio “È bello perdersi”, con il suo talento poliedrico, Elisabetta Sgarbi, segna l’inizio di un nuovo capitolo per la storia del cinema, in cui i videoclip vengono riconosciuti come vere e proprie opere cinematografiche.

Il ‘piccolo’ film de “La nave sul monte” è stato girato tra Ro Ferrarese (FE), paese di origine di Elisabetta Sgarbi, dove tutt’ora si trovano la Casa Museo e la Farmacia Storica Rina e Nino Sgarbi, e la suggestiva Nave sul monte arenata sulle colline di Genga (AN).

Gli Extraliscio, Gilda Mariani e Leo Mantovani, insieme alle ballerine della tradizione romagnola, popolano un mondo ancestrale in cui ogni fermo immagine della regista Elisabetta Sgarbi è una poesia che parla di ricordi e di creazione.

È la seconda volta che Elisabetta Sgarbi arriva alla Mostra del Cinema di Venezia insieme agli Extraliscio, dopo l’anteprima del suo acclamato film “Extraliscio – Punk da balera. Si ballerà finché entra la luce dell’alba” presentato nella scorsa edizione e tutt’ora in replica in tutta Italia, distribuito da Nexo Digital.

