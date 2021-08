Quarto appuntamento con “Radio Norba Cornetto Battiti Live”

Italia 1 si scatena con la musica di “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, l’unico appuntamento televisivo dell’estate italiana

Dopo il successo della prime tre puntate, martedì 3 agosto in prima serata su Italia 1, torna “RADIO NORBA CORNETTO BATTITI LIVE”, l’unico appuntamento televisivo dell’estate musicale italiana presentato da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci.

Anche per questa 19esima edizione il Castello Aragonese di Otranto ospiterà il palco di Radio Norba, ma la kermesse continuerà a mantenere la sua forte identità itinerante. 15 esibizioni, infatti, si svolgeranno “on the road” in altrettante location pugliesi, alcune televisivamente inedite: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

Il pubblico presente al Castello Aragonese potrà interagire con gli artisti in scena, attraverso l’attrice e webstar Mariasole Pollio.

Come sempre, la rassegna accoglierà alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Gli artisti che si esibiranno nella quarta puntata: Alice Merton; Topic; Elettra Lamborghini; i The Kolors; Ernia; Rkomi; Gaudiano; Aiello; Icon 808, Didi e Nicola Siciliano; Giacomo Urtis; i Boomdabash e Baby K; Aka7even; Mr. Rain; Deddy; Federico Rossi; Rocco Hunt e Ana Mena; Clementino e Nina Zilli; Noemi e Carl Brave; Braco e Luna.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Annalisa, da Grottaglie; La Rappresentante di Lista da Giovinazzo e J-Ax con Jake La Furia da Barletta.

La regia è affidata a Luigi Antonini.