Per tutta l’estate proseguono le rassegne “I Concerti del Conservatorio” e “Tito Schipa Music Factory”, organizzate dal Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce, all’interno di Lecceinscena, cartellone estivo del Comune di Lecce, grazie al finanziamento della Regione Puglia (Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67, art. 43, comma 3 “Norme in favore dell’Alta Formazione Artistica e Musicale”).

Martedì 17 agosto (ore 21 – ingresso gratuito con Green Pass e prenotazione obbligatoria nel circuito Eventbrite.it) quarto appuntamento del Tito Schipa Music Factory, rassegna interamente ideata e organizzata dagli studenti e dalle studentesse del Conservatorio, che diventano così protagonisti a 360°, sul palco e dietro le quinte, come musicisti e come organizzatori.

Alle 21 la Villa Comunale ospiterà I colori della musica con Mario Filippo Calvelli e Noemi Puricella (violino), Christian Greco e Tommaso Reho (pianoforte) che proporranno composizioni di Brahms, Sarasate e Paganini. La musica è un insieme di suoni ed emozioni, ma in quanti riescono a vederne i colori? Porpora sanguigno; color smeraldo che nasconde speranze; giallo, il colore del sole e della sabbia. Color pastello, i suoni che celano i sogni più intimi e infantili; azzurro, i sogni di libertà.

Giovedì 19 agosto (ore 21 – ingresso gratuito con Green Pass e prenotazione obbligatoria nel circuito Eventbrite.it) la rassegna “I Concerti del Conservatorio – Summer Edition” si sposta in Piazza Libertini per “A night at the opera – Omaggio ai Queen” con l’Orchestra sinfonica e il Coro pop del Conservatorio di Musica Tito Schipa diretti dal maestro Giovanni Pellegrini con arrangiamenti di Daniele Vitali, voce solista di Michele Cortese e la partecipazione del soprano Fernanda Costa.

Conservatorio di Musica Tito Schipa

via Vincenzo Ciardo – Lecce

Info www.conservatoriolecce.it