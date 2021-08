A Muro Leccese la 4° edizione del Messapia Summer Festival

Lunedì 16 e martedì 17 in Piazza del Popolo a Muro Leccese gli Après La Classe, l’Istituto Italiano di Cumbia e DJ Dubin, saranno i protagonisti del Festival

Ideato e organizzato da Dilinò in collaborazione con il comune di Muro Leccese, uno dei più importanti centri dell’antica Messapia, etimologicamente “la terra tra i due mari” nel cuore del Mediterraneo “il mare tra le terre”, il Festival – che rientra nella Programmazione Puglia Sounds Live 2020/2021 racconta, attraverso gli artisti coinvolti, l’incontro musicale tra culture diverse. L’inizio dei concerti è fissato alle 21:30 ma già dalle 20:30 Piazza del Popolo ospiterà stand enogastronomici. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti con prenotazione consigliata nel rispetto delle attuali normative anticovid19.

Lunedì 16, la prima serata ospiterà, gli Après La Classe. Energica e coinvolgente, la band salentina sul palco è un vortice di emozioni, soprattutto grazie alla sua inconfondibile patchanka, un mix di suoni e ritmi latin, rock, reggae da sempre filo conduttore del proprio stile. La band nasce nel 1996 ad Aradeo e si afferma in pochi anni prima nei vari live club pugliesi e successivamente in quelli italiani ed europei, grazie a brani creati senza limiti stilistici ed alla potenza di uno spettacolo live energico e coinvolgente da sempre punta di diamante di questo combo.

Martedì 17, l’apertura sarà affidata alle selezioni musicali di Dj Dubin, fondatore degli Insintesi e organizzatore del Tropical Party Salento. Da oltre vent’anni promotore della musica a basse frequenze, ha appena pubblicato il nuovo singolo Alaska, realizzato in collaborazione con il producer Frank Filograna (Filomuzik) e Mr. T-Bone, trombonista di fama internazionale. A seguire sul palco approda l’Istituto Italiano di Cumbia, un progetto e vero e proprio movimento ispirato alla musica, alla danza e al canto colombiani creato da Davide Toffolo, cantante dei Tre Allegri Ragazzi Morti, ideatore e illustratore di fumetti e graphic novel, co-fondatore dell’etichetta discografica La Tempesta e quest’anno tra i big del Festival di Sanremo ospite degli Extraliscio. Il collettivo attinge alla tradizione della cumbia sudamericana e la declina nel linguaggio italiano, entusiasmando artisti del calibro di Jovanotti che ha voluto Davide Toffolo più volte accanto nei suoi progetti. Il loro è uno spettacolo travolgente che arriva, in esclusiva per il Messapia Summer Festival, per la prima volta in Salento. Nell’ensemble Davide Toffolo (voce) è affiancato da Nahuel Martinez (dj/percussioni), Stefano Iascone (dj/ tromba), Kit Ramos, Claudia Vernier, Eleonora Cinti, Giulia Passera (voce), Francisco Fernandez (bombo /percussioni), Filippo Quaglia (dj). Una serata internazionale che esprime al meglio lo spirito del festival capace di disegnare un Salento aperto al Mondo, una Puglia in dialogo con le altre culture e tradizione.

Inizio concerti ore 21:30

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti con prenotazione consigliata

nel rispetto delle attuali normative normative anticovid19

Info centro@dilino.com – 3207455943 – 3290722339

