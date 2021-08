Dopo aver lasciato diversi indizi sul sito https://beatcoinmusic.com, viene finalmente svelato il regista assoluto che è riuscito a coinvolgere molteplici protagonisti del rap italiano in un unico progetto: Dj Gengis

“Beat Coin” – nuovo album del Dj e producer Gengis

Il dj e producer romano è infatti pronto a tornare con “BEAT COIN” (under exclusive license to Believe Artist Services), il suo nuovo album in uscita venerdì 3 settembre e già disponibile in pre-save e pre-order al link https://bfan.link/beat-coin

Per la grande occasione il produttore ha da subito deciso di mettere insieme diverse generazioni del rap italiano, chiamando al suo fianco alcuni dei nomi più noti e interessanti della scena urban italiana.

“Beat Coin” – tracklist completa

Di seguito la tracklist completa e le grandi collaborazioni che costellano questo grande ritorno:

01. Una volta Sola – feat Gemitaiz

02. Sembra un film – feat Coez & Danno

03. Mille Colori – feat Random & Tormento

04. Un’altra brasca – feat Carl Brave & Gemello

05. Wild Boys 2 – feat Noyz Narcos & Gast

06. Stress – feat Clementino

07. Piove – feat Nashley

08. Ready 4 War – feat Mostro & Dani Faiv

09. Non lo so – feat Nerone, Ensi, Danno

10. Mi sa di no – feat Soul Sinner

11. Come e quando – feat Neffa & Franco126

“Beat Coin”- il commento di Gengis

Per intraprendere il viaggio di “Beat Coin”, Dj Gengis è partito da un elemento che si è poi sviluppato graficamente anche nella cover dell’album: la criptovaluta. “L’obiettivo che ho tenuto fisso durante la produzione del disco – commenta il produttore – è quello di unire passato e presente in maniera omogenea, dando vita ad un album che sopravviva alle mode effimere e passeggere del momento.”

“Beat Coin”- le anticipazioni dell’album

L’album è stato anticipato da “WILD BOYS 2”, il secondo capitolo della storica collaborazione tra DJ GENGIS, NOYZ NARCOS e GAST – ascolto al link https://backl.ink/wildboys2 e videoclip al link: https://youtu.be/I3HIRMP_e8Q – e da “UN’ALTRA BRASCA”, brano – già disponibile al link https://backl.ink/unaltrabrasca e accompagnato da videoclip visibile al link https://youtu.be/40tpQOSp-28 – firmato dal producer romano in collaborazione con Carl Brave e Gemello.

