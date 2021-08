Il primo giardino di alghe custodito dagli sportivi outdoor

L’alga bruna Cystoseira, verrà custodita e monitorata dagli sportivi e amanti del mare che transiteranno nella baia di Paraggi per salvaguardare la specie

Il progetto voluto da Outdoor Portofino si chiama ‘Portofino Seaweed Garden’ con il contributo dell’Associazione Europea per la Conservazione Outdoor (EOCA), insieme all’Area Marina Protetta di Portofino e all’Università di Genova utilizzando il protocollo di restaurazione sviluppato nel progetto ROC-POPLife.

Portofino Seaweed Garden: cos’è l’alga Cystoseira

L’alga Cystoseira (ora Ericaria) amentacea è un‘alga bruna perenne tipica delle coste rocciose del Mediterraneo. Proprio come una foresta sulla terraferma, le fitte fronde di questa alga supportano una elevatissima biodiversità, producono grandi quantità di ossigeno e catturano anidride carbonica, aiutandoci a mitigare i cambiamenti climatici.

Portofino Seaweed Garden: gli obiettivi per la popolazione di Cystoseira

Portofino Seaweed Garden nasce proprio con l’obiettivo di proteggere e ripristinare le popolazioni di Cystoseira, seguendo il protocollo sviluppato dal progetto europeo ROC-POPLife (progetto per il reinserimento della Cystoseira nelle Aree Marine Protette), ma anche coinvolgere e comunicare lo stato di fragilità della specie. La recente diminuzione di popolazioni Mediterranee di Cystoseira dovute alla perdita ed alterazione dei suoi habitat e alla presenza di inquinanti chimici nel mare, ha fatto scattare lo stato di vulnerabilità per la specie che è ora sotto sorveglianza da numerosi enti internazionali.

Portofino Seaweed Garden: il progetto

Portofino Seaweed Garden è stato l’unico progetto italiano tra 280 progetti internazionali ad essere selezionato e finanziato da EOCA (European Outdoor Conservation Association). Realizzato insieme all’Area Marina Protetta di Portofino e all’Università di Genova, Portofino Seaweed Garden desidera coinvolgere gli appassionati di sport outdoor marino (SUP, kayak, snorkeling/coasteering, nuoto, piccole imbarcazioni) nelle attività di protezione, monitoraggio e ripristino delle foreste di alghe Cystoseira.

Per partecipare al progetto basta raggiungere il giardino via mare assicurandosi di essere in possesso di un telefono cellulare con fotocamera e seguire i passaggi indicati sul pannello (o sul sito www.outdoorportofino.com/portofino-seaweed-garden).ambienteambiente

Ti aspettiamo a Portofino per conoscere la Cystoseira e contribuire alla restaurazione e ricerca marina, divertendosi!

Maggiori informazioni: www.outdoorportofino.com/portofino-seaweed-garden

Per altre notizie relative al tema Ambiente Dietro la Notizia