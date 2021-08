Manuella pubblica “Giostra, il suo Ep d’esordio

È disponibile da venerdì 27 agosto “Giostra”, il primo ep di Manuella, ipnotica e talentuosa cantautrice contemporary pop di origine sarda

È con “Giostra” che Manuella sceglie di aprire totalmente il suo cuore e la sua mente

all’ascoltatore, trasportandolo in un viaggio intimo e coinvolgente, fatto di ricordi, emozioni ed esperienze di vita vissuta alla costante ricerca di sé stessa, in equilibrio tra memorie e contemporaneità, tra passato e futuro, tra radici ed evoluzione continua. Protagonista dell’ep è l’affascinante terra da cui MANUELLA proviene. Tradizioni, magie e tesori della Sardegna si amalgamano perfettamente al bagaglio esperienziale ed emotivo raccolto negli anni trascorsi lontano da casa, a Roma, Milano e Londra, e trovano ampio respiro in ogni brano forgiando l’anima di un progetto discografico eclettico e travolgente, intriso di identità, mistero e passione, intimamente immerso in una sintesi di suoni e melodie eterogenee.

Manuella – “Giostra”: “Sceti tui”

A fare da apripista a “Giostra” è “Sceti tui”, canto “in limba” della stessa poesia sarda che Manuella cantò durante la sua prima esibizione in pubblico. Un intro particolare, perfetto per riassumere l’anima multiforme dell’ep grazie alle sonorità mediterranee, pop, soul, afro ed elettroniche da cui si contraddistingue e che si riscopriranno di brano in brano.

Manuella – “Giostra”: “Ad Oslo per due giorni”

Segue “Ad Oslo per due giorni”, in cui l’artista dà spazio alla sua emotività, ai ricordi e ai sogni d’infanzia, che in un sabato sera qualunque riaffiorano nella mente, tra qualche drink e un appuntamento che si rivela in realtà essere un incontro con il suo “bagaglio emotivo”, un’occasione per riscoprire sé stessa.

Manuella: “Giostra”

Il brano successivo è la title track “Giostra”, un viaggio nei meandri della memoria della cantautrice, che rievoca i ricordi legati a un’infanzia vissuta in un piccolo paese della Sardegna e rimarca con orgoglio quanto dai fallimenti e dalle delusioni con cui la vita ci costringe a fare i conti si possa crescere e scoprire sé stessi.

Manuella: “Giostra”: “Ho smesso”

“Ho smesso”, primo singolo pubblicato da MANUELLA e prodotto tra Milano e Parigi, è invece un inno al sé, inclusivo e senza arroganza. È un singolo nato dall’esigenza di liberarsi da una situazione in cui l’artista si è sentita imprigionata, un invito a scegliere sempre sé stessi invece di ricadere in scelte sbagliate.

Manuella: “Giostra”: “Ego R.I.P”

Nella traccia successiva “Ego R.I.P.” si ritrova la delicatezza della voce della cantautrice che, su note più dolci e cullanti, riflette sulle esperienze personali e le emozioni che l’ego a volte soffoca. Solo liberandocene, lasciandolo scivolare via, possiamo aprirci agli altri e a un mondo da guardare con occhi nuovi.

Manuella: “Giostra”: “Sua maestà”

A chiudere il progetto discografico è “Sua maestà”, con cui l’artista torna a far ballare su un beat travolgente e misterioso, senza perdere però l’intimità del racconto di una donna capace di evolversi ed esplorare, di lasciarsi travolgere dalla passione ma anche di guardarsi dentro e fare ordine nella propria anima.

Quello di Manuella e di chi con lei vorrà salire in “Giostra” è un saliscendi di emozioni

entusiasmante e adrenalinico, un itinerario nei meandri della sua anima che ha come meta arrivare alle persone che stanno cercando di fare ordine dentro sé stesse e ancora faticano a trovare la propria voce, spronando ad abbandonare la propria comfort zone per conoscere, esplorare e scoprire tutto ciò che la vita ha da offrire.

