Mobilità elettrica, Cattaneo: Regione Lombardia sceglie la strada degli incentivi. Terzi: un decisivo cambio di passo verso la sostenibilità

La Giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, e di concerto con l’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, ha approvato una delibera che destina 13 milioni di euro a fondo perduto in due anni (3,9 milioni nel 2021 e 9,1 milioni nel 2022) per rifinanziare la misura destinata agli Enti pubblici per la realizzazione di infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli.

Il precedente bando aveva visto per il 2021 lo stanziamento di 2 milioni di euro, 1 milione dedicato al finanziamento di punti di ricarica per uso esclusivo delle flotte di veicoli elettrici del soggetto pubblico richiedente e 1 milione per i punti di ricarica collocati in aree pubbliche destinati al servizio pubblico di ricarica dei veicoli. Per la prima linea di finanziamento, a fronte di 21 domande ammesse ne sono state finanziate 10, provenienti da Comuni, Ats e Camere di Commercio. Per la seconda linea di finanziamento invece a fronte di 130 domande ammesse è stato possibile finanziarne solo 8. Le risorse messe a disposizione consentiranno di scorrere ulteriormente la graduatoria del bando sul 2021 e di avviare ulteriori iniziative nel corso del 2022.

Cattaneo: incentiviamo spostamenti a emissioni zero –

“Regione Lombardia una volta di più sceglie gli incentivi anziché i divieti – afferma l’assessore Cattaneo – e per questo incentiva gli spostamenti a emissioni zero. Visto il successo e le numerose richieste provenienti dal precedente bando, abbiamo deciso di stanziare ulteriori risorse che unite a quelle già disponibili andranno a finanziare la realizzazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Il nostro obiettivo è la riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti, derivanti dalla circolazione delle flotte meno performanti delle Amministrazioni pubbliche e dei privati, che si potranno avvalere delle colonnine installate su suolo pubblico”.

Terzi: favoriamo la scelta della opzione elettrica –

“Il rifinanziamento della misura – commenta l’assessore Terzi – conferma l’impegno di Regione Lombardia a favore della mobilità elettrica. Agevolare la diffusione delle colonnine di ricarica è fondamentale per consentire al cittadino di scegliere l’opzione del veicolo elettrico. Provvedimenti come questo possono contribuire a determinare, progressivamente, un cambio di passo sul tema della sostenibilità“.

Due linee di intervento –

Una per realizzare i punti di ricarica delle flotte di veicoli elettrici delle Pubbliche amministrazioni (sia di proprietà che a noleggio) e l’altra per realizzare in aree pubbliche punti di ricarica destinati ai veicoli di proprietà dei cittadini.

Saranno inoltre finanziati attraverso lo scorrimento delle graduatorie, approvate con Decreto n. 10018 del 21 luglio 2021, gli interventi presenti del precedente bando e non ancora finanziati a causa dell’esaurimento delle risorse.