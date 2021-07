“Vengo a prenderti all’Havana”, il nuovo singolo di Camilla

Uscito venerdì 23, Vengo a prenderti all’Havana”, il nuovo singolo estivo di Camilla, scritto e prodotto da Sveno Fagotto e registrato nei MobSound RecordingStudios di Milano. Il brano è jungle pop con sonorità ed influenze legate alla world music, spensierato e dal sound caraibico, che racconta il desiderio di mollare tutto per partire con la propria metà.

L’Isola di Cuba e la sua capitale vengono visti come la meta ideale per coronare questo desiderio e fanno da cornice ad un pezzo che per Camilla, in particolare, rappresenta un tributo alle sue origini e alle sue radici: “Sono profondamente legata all’Isola, così come sono molto legata all’Italia. Avere due culture nel cuore è una vera e propria figata, perché mi hanno dato entrambe la possibilità di vivere con un’apertura mentale che ha contribuito alla mia crescita, tanto personale quanto artistica. Cuba per me significa libertà. Ogni volta che ci torno, prendo consapevolezza della mia identità.”

Racconta CAMILLA a proposito del pezzo:

“Non riesco a spiegare in poche parole ‘Vengo a prenderti all’Havana’, perché è una canzone di cui sono follemente innamorata. Il brano racconta una grande fetta di ciò che sono, ovvero Cuba, la mia casa e il mio cuore per metà; così come l’aspetto più romantico della mia personalità. Inoltre, il nuovo singolo ha un sound tutto suo. Abbiamo cercato di ricreare un clima molto caraibico, attraverso le trombe e i rumori delle strade cubane, che si possono sentire all’inizio e alla fine della canzone e che mi hanno fatto tornare indietro con la mente ai luoghi del cuore che hanno definito la mia infanzia. Appena Sveno mi ha fatto sentire questo pezzo, mi sono commossa.”

Il singolo sarà accompagnato dal videoclip omonimo, in uscita a fine agosto, diretto da Matteo Maraglino e prodotto da Senape Dischi.

