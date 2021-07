“Barcelona”, il singolo di Marc Martel & Jonathan Cilia Faro

Da venerdì 23 luglio nelle radio e disponibile in digitale il singolo di Marc Martel & Jonathan Cilia Faro “Barcelona, omaggio al successo planetario scritto da Mike Moran e Freddie Mercury che lo interpretò con la grande soprano Montserrat Caballé, pubblicato il 26 ottobre 1987, estratto dall’omonimo album.

Nel 1992, dopo essere diventato Inno Ufficiale dei Giochi della XXV Olimpiade, conquistò il 2º posto nella classifica del Regno Unito, nei Paesi Bassi ed in Nuova Zelanda, il sesto in Francia e l’ottavo in Svizzera ed Irlanda.

Oggi ritorna in questa versione in concomitanza con l’Olimpiade di Tokyo 2020/2021.

Le affermazioni di Jonathan Cilia Faro

“A 33 anni dal primo lancio di Barcelona – afferma Jonathan Cilia Faro – ho pensato di provarci, non tirarmi indietro, e con Marc abbiamo realizzato un altro mio desiderio. Con il Team capitanato dal produttore multi Grammy winner David Hamilton, assistito dal grande Vincenzo Cavalli, da un idea di arrangiamento di Vincenzo Fontes, abbiamo pensato di omaggiare questo successo come se l’avessero fatto Luciano Pavarotti con Freddie Mercury, senza ovviamente nessun paragone con i due mostri sacri che ho appena nominato. In un mondo dove i tormentoni saturano il mercato ho immaginato di riportare ai giovani attraverso questa canzone un po’ di tradizioni musicali. Celebrando Pavarotti la Montserrat e Mercury.”

Ciò che dice Marc Martel

“Il mio pubblico ed i miei fans – dice Marc Martel – mi chiedono da 10 anni di produrre Barcelona ma non è mai stato possibile perché tra impegni live e tour, non conoscendo nessun cantante d’opera disposto a fare Rock/Opera, non riuscivo. Il sogno e la visione di Jonathan sono arrivati in tempo nel 2020 e oggi celebriamo insieme un grande successo, Barcelona 2021.”

Anche questo brano sarà incluso nell’EP “Forte” di prossima pubblicazione.

https://www.facebook.com/marcmartelmusic

https://www.facebook.com/JonathanFaroOfficial

https://www.instagram.com/marcmartel/

https://www.instagram.com/jonathan_ciliafaro/?hl=it

https://twitter.com/marcmartel

https://open.spotify.com/artist/48pn3QEpesffeWPzW7pnq0?si=QubvehJiT0G-GTcEKZHWQw&nd=1