Olze TV: online le nuove puntate di The Beatz Story

Continua “The Beatz Story ”, la serie tv che racconta il punto di vista dei producer urban italiani. Sono disponibili in esclusiva su OLZE TV al link www.Olzemusic.com/olzetv tre nuove puntate dedicate a Zero Vicious. Alle riprese sono intervenuti anche diversi ospiti, tra cui Guesan.

Zero Vicious,

nome d’arte di Walter Perfido, è un rapper, produttore e sound engineer italiano, originario di Genova. Il primo progetto come rapper risale al 2013 con “Senza Tempo” street album uscito per Studio Ostile dove uscirà nel 2014 anche l’ ep “Medaglia d’Oro” in collaborazione con Tedua e Vaz tè, disco culto dell’underground ligure.

The Beatz Story, prima stagione:

La prima stagione di The Beatz Story è disponibile in esclusiva su Olze TV: ogni mese usciranno nuove puntate che sveleranno il mondo che si nasconde al di là di una canzone, portando l’attenzione sulla figura di vari producer italiani, che si racconteranno attraverso artisti ospiti.

www.olzemusic.com

www.Olzemusic.com/olzetv

https://www.instagram.com/olzemusic/

https://www.facebook.com/OlzeMusic/

https://twitter.com/olzemusic