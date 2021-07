La musica di Danti riparte oggi dal video di Mandala

Danti accende i riflettori sulla situazione dello spettacolo dal vivo e lancia un messaggio di speranza nel video di “Mandala”, il nuovo singolo feat. Boro Boro, Alborosie, Chesca

Il nuovo singolo feat. BORO BORO, ALBOROSIE, CHESCA in radio e in digitale dal 23 luglio (Elektra Records/Warner Music Italy).

Disponibile sul canale YouTube di DANTI e punteggiato dalla coinvolgente coreografia di Elisa Menegardo, che strizza l’occhio all’universo TikTokiano e si sposa perfettamente alle sonorità trascinanti e cosmopolite del brano, il video gioca con un approccio minimal e una narrazione semplice e leggera per veicolare un potente messaggio di consapevolezza e speranza.

La spensieratezza dei piccoli ballerini in crew, ravvivata dalle divertenti animazioni scribble, fa qui da insegna al neon ad una riflessione più ampia e profonda sulla situazione attuale dello spettacolo dal vivo in Italia. Dal bilancio delle attività del terzo settore chiuse definitivamente alla mancata riapertura delle discoteche, DANTI traccia un quadro completo e dettagliato, non mancando sul finale di lanciare un segnale di speranza per tornare a fare festa in libertà e in piena sicurezza

È il momento di ripartire. Ma questa volta la destinazione deve essere la vita. Quella vera.

E chissà che il viaggio non abbia proprio come soundtrack MANDALA! Hit dal sound globale in grado di riunire, sotto il comune denominatore della musica, quattro artisti geograficamente lontani (Milano, Torino, Giamaica, Portorico), MANDALA è il foglio bianco che ognuno di noi può disegnare e riempire con i colori belli della ripartenza.