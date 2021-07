Entra nel vivo la nuova edizione di JAZZaltro,

la manifestazione che dal 2010 promuove le musiche del mondo, dal jazz al folk, dal blues al tango, dalla world music allo swing, coinvolgendo artisti di primo piano della scena italiana e internazionale, lungo l’asse della Strada del Sempione e del fiume Olona, in provincia di Varese.

Uno degli appuntamenti di maggior richiamo è, senz’altro, quello di sabato 10 luglio: nell’anfiteatro del MA*GA di Gallarate(ore 21, ingresso 10 euro) è in programma il concerto del Trio Kàla, formazione “all stars” composta dalla pianista Rita Marcotulli, dal contrabbassista Ares Tavolazzi e dal batterista Alfredo Golino.

Il concerto di Gallarate sarà l’occasione per ascoltare dal vivo l’album “Indaco hanami”, appena uscito: un disco in cui l’elemento compositivo spicca ed è sostenuto da un estro solistico, da una profondità espressiva, da una padronanza strumentale e da un interplay davvero invidiabili.

Marcotulli, Tavolazzi e Golino eseguiranno brani originali e alcune rivisitazioni di suggestive canzoni attinte sia nell’ambito della canzone d’autore (“Quando” e “Napule è” di Pino Daniele) sia in quello della musica da film (come “Romeo e Giulietta” di Nino Rota).

Sabato 10 luglio, anfiteatro del Museo MA*Ga, via Egidio De Magri 1, Gallarate

Trio Kàla

Rita Marcotulli (pianoforte), Ares Tavolazzi (contrabbasso), Alfredo Golino (batteria)

Biglietti:

su www.ticketone.it o presso la biglietteria del Museo MA*Ga (www.museomaga.it).

I link per prenotare i concerti (sia quelli a ingresso libero sia quelli a pagamento) sono attivi sul sito e sulla pagina Facebook di JAZZaltro.

On line: jazzaltro.it

In caso di maltempo, il concerto si svolgerà nella Basilica di Santa Maria Assunta