Via libera ai viaggi in Sardegna con la terza edizione dell’Andaras Traveling Film Festival,

l’appuntamento estivo dedicato al cinema corto di viaggio, in programma dal 20 al 25 luglio 2021, a Sud dell’isola tra i comuni di Fluminimaggiore e – novità assoluta – anche a Buggerru, lungo la splendida ‘Costa delle Miniere’ che con il tempio di Antas ha fatto da sfondo all’ultimo video musicale di Mahmood.

Le novità di questa Edizione

Tante le novità in programma, a partire dal titolo di questa edizione ‘Andaras – Tutti i Sapori del Viaggio’, che sigla l’importante collaborazione con Slow Food e inserisce due nuove categorie speciali in gara dedicate a cortometraggi fiction e non fiction sul tema cibo. Non basta, la direzione artistica di Andaras, quest’anno ha voluto inaugurare anche una nuova sezione dedicata ai corti di animazione.

Per sei serate, al calar del sole, precedono le proiezioni dei film in gara, gli incontri pubblici in programma con artisti, attori e fotografi, film-maker, reporter, manager in uno scambio continuo di esperienze con chi ha messo al centro del proprio percorso artistico il tema del viaggio.

Nel programma di questa edizione 2021, spazio anche al cibo, a sua volta racconto ed esperienza di un luogo, con l’accento su ambiente e sostenibilità e degustazioni curate da Slow food, dall’Associazione Rimettiamo Radici e da produttori locali.

Protagonista dell’Andaras Traveling Film Festival è il cortometraggio,

linguaggio breve e quanto mai attuale, capace di cogliere e raccontare al meglio il nostro tempo e il tema del viaggio in ogni sua declinazione.

Non si annuncia semplice per i giurati il compito di decretare i vincitori tra i 50 film in gara, selezionati da tutti i paesi dei cinque continenti come Iran, Taiwan, Burkina Faso, Canada, Russia, Australia, Cile, Uruguay, Egitto, Europa, UK.

A sorpresa nessuna delle opere in finale parla di pandemia.

Inaspettatamente, la risposta al bando di gara di Andaras ha generato un’ondata di corti che rompono con la quotidianità obbligata, lasciano da parte la ‘nuova normalità’ e prevalgono i temi della sostenibilità ambientale e umana, vita all’aria aperta, sport estremi, accoglienza e integrazione.

Categorie in concorso

La terza edizione dell’Andaras Traveling Film Festival è dedicata a un personaggio storico che ha contribuito a cambiare l’idea del viaggio, ovvero l’aviatrice statunitense Amelia Earhart che per prima sorvolò nel 1928 l’Oceano Atlantico entrando così nella leggenda.

Le categorie in concorso:

1.“Super Shorts”

cortometraggi sia di fiction che documentaristici della durata massima di 180 secondi;

2. “Docu-Shorts”

cortometraggi non di fiction della durata massima di 30 minuti;

3. “Narrative Shorts” dedicata a cortometraggi di fiction della durata massima di 20 minuti;

4. “Gazes from the World” categoria dallo stile libero dedicata a cortometraggi sperimentali, di finzione e documentaristici con durata massima di 15 minuti;

5. “Animation” cortometraggi di animazione della durata massima di 15 minuti.

6. “Andaras Noas” dedicata a storie di finzione, di massimo 25 minuti, che raccontano il momento prima dell’inizio di un nuovo viaggio;

Special Slow Food Categories:

7. “Narrative Short Food”

dedicata a cortometraggi di fiction della durata massima di 20 minuti a tema “food”;

8. “Docu-Short Food”

cortometraggi non di fiction della durata massima di 30 minuti a tema “food”.

Andaras Traveling Film Festival è un evento ideato da Marco Corrias, sindaco di Fluminimaggiore, con la direzione artistica di Joe Juanne Piras e realizzato in collaborazione con il Comune di Fluminimaggiore, Fondazione di Sardegna, Fondazione Sardegna Film Commission, Associazione “Andaras” e il Comune di Buggerru. Andaras Traveling film festival è un evento in collaborazione con Slow Food, e vede come partner il Touring Club, Premier Film e il Salina Doc Fest..

Organizzato dall’Associazione enti locali per le attività culturali e di spettacolo, con il patrocinio di SlowFood Italia e la partecipazione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, Società Umanitaria e Associazione Rimettiamo Radici.