Bollate: Arrivano i QuiBollate Point

Da settembre tabaccai ed edicolanti potranno fare domanda

Sei un tabaccaio, un edicolante o un cartolaio? Oppure gestisci un Caf o un’associazione di volontariato per anziani? Se stai pensando a come diversificare la tua attività e a fornire sempre maggiori servizi ai tuoi clienti o utenti, certi o potenziali, questa nuova opportunità del Comune di Bollate è per te.

Di cosa si tratta?

Diventa un QuiBollate Point dove i cittadini possano venire a richiedere certificati anagrafici come atto di nascita, di residenza o stato di famiglia (etc). Le domande da settembre. È questo l’appello che il Comune di Bollate rivolge, in prima battuta, a tabaccai e cartoedicole, Caf e associazioni di volontariato per anziani.

Ma anche a realtà cittadine di diverso tipo come le Poste e a un’ampia platea di attività economiche e soggetti potenzialmente interessati a diventare un punto di rilascio di certificati anagrafici online in città.

Come aderire

L’iniziativa partirà a settembre, con la pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato alla sottoscrizione di una Convenzione tra il Comune e gli interessati. Per aderire, basterà compilare tutta la modulistica che sarà disponibile sul sito del Comune e spedire tutto seguendo le indicazioni fornite. Le domande potranno essere presentate da settembre e fino e alla scadenza del mandato del Sindaco in carica Francesco Vassallo, che insieme all’Assessore ai Servizi demografici Giuseppe de Ruvo, è promotore e sostenitore di questa iniziativa di semplificazione e innovazione della Pubblica amministrazione.

Numerosi i vantaggi del servizio

Numerosi, infatti, i vantaggi sia per chi diventa QuiBollate Point che per i cittadini. Per i primi, la possibilità di aumentare la clientela e gestire un servizio di pubblica utilità ma anche, come previsto dalla Convenzione, di guadagnare 2 euro a certificato quale rimborso per il servizio reso alla collettività.

Il vantaggio per i cittadini sarà, invece, quello di avere a disposizione più punti, anche vicini a casa, dove ottenere facilmente i certificati, saltando eventuali code e risparmiando sui tempi di spostamento quotidiani. Il tutto, con orari ancora più flessibili.

