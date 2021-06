Grande successo per “Ferrara sale sul podio”

18 bambini hanno diretto una vera orchestra al Teatro Comunale di Ferrara

Gli ideatori Moni Ovadia e Alessandro Nidi sul futuro del progetto:

“Emozione senza pari vedere dei bambini cimentarsi con la direzione di un’orchestra. Questo è solo l’inizio del progetto, che continuerà avendo come base Ferrara”

Il direttore Moni Ovadia: “Continuare con il progetto che abbiamo avuto l’opportunità e la lungimiranza di adottare, in tutte le sue possibili direzioni e declinazioni, coinvolgendo progressivamente vasti strati della popolazione cittadina e proponendosi come paradigma di educazione musicale e culturale anche per altre città italiane ed europee”

“Da quando ho scoperto il teatro… Ferrara mi sta piacendo!”. L’alunno autore del pensiero ha 9 anni ed è stato tra i protagonisti del pomeriggio al Comunale per Ferrara sale sul podio, progetto pedagogico per avvicinare alla musica attraverso la direzione di un’orchestra (anche da parte di chi non ha mai suonato uno strumento) ideato da Alessandro Nidi e Moni Ovadia. Anche il resto della sua classe domenica ha calcato il palco del Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’. Tutti gli alunni della classe di terza elementare si sono così trasformati in 18 piccoli direttori d’orchestra per un giorno. Questo, nella volontà degli autori, è stato solo l’inizio del progetto, che – come dice il nome stesso – ha come obiettivo coinvolgere quanti più abitanti possibili alla scoperta della musica mettendosi dal punto di vista inusuale, magico e responsabile, del direttore d’orchestra.