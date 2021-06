Uscirà venerdì 11 giugno “Abarth” (Sony Music Italy), il nuovo singolo di Dile.

Il brano è già disponibile in presave al link Abarth.lnk.to/Abarth.

Dile commenta il suo nuovo singolo

“Abarth parla di me – commenta Dile – nei miei brani cerco sempre di raccontare ciò che sono e ciò che vivo al 100% e anche per questo singolo vale la stessa cosa: parlo della mia storia, tra le difficoltà di crescere in periferia e relazioni che finiscono. È più melodico del singolo d’esordio, che era più uno sfogo di rabbia. È un viaggio vero e proprio con diversi cambi di ritmo da ascoltare d’un fiato dall’inizio alla fine.”

Note biografiche

Dile nasce a Milano il 18 luglio 2003 in un quartiere periferico della città. Nonostante l’infanzia e l’adolescenza difficili, ha sempre avuto la musica come sogno. Già alle elementari sognava di salire su un palco e scriveva le prime barre e, negli anni, passati tra vari centri sociali, ha trascorso molto tempo nelle piazze su una panca tra un allenamento e un freestyle. La musica è sempre stata il suo futuro, non ha mai avuto un piano B. La prova più complicata è stata non mollare e far capire il suo valore.

