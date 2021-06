È disponibile in radio e in digitale “Il Miracolo del Sole”, (https://backl.ink/146906283) il nuovo brano della giovane artista Beatrice Pezzini feat. Giancarlo.

“Il Miracolo del Sole”, scritta da Giuseppe Caravello (cantautore siciliano che vanta collaborazioni con artisti del calibro di David Bowie) e da Rosario Randazzo con la collaborazione del Maestro Giancarlo Prandelli, è una ballad caratterizzata da un testo semplice e diretto.

Beatrice Pezzini racconta “Il miracolo del sole”

È un inno alla speranza, che vuole esortare ad osservare gli avvenimenti negativi da una prospettiva diversa.

«Penso che questa canzone rappresenti ciò che noi abbiamo provato in questo lungo periodo buio fatto di incertezze, insicurezze, paure, paragonabile ad un tunnel senza uscita – racconta Beatrice – Giuseppe lo scrisse in seguito ad un sogno premonitore, in cui di fronte a una situazione simile a quella attuale, gli veniva indicato che il sole, con il suo calore, avrebbe favorito la guarigione».

Il video online

È online il video, diretto da Carlo Neviani e girato tra Brescia e Botticino, disponibile al seguente link: https://bit.ly/3upHgfK.

«Il video di “Il Miracolo del Sole” è un richiamo alla libertà – afferma l’arista – È stato girato presso la chiesa di San Faustino e Giovita, in un luogo dove la natura è regina e dove l’uomo si spoglia dalle proprie paure».

Biografia

Beatrice Pezzini, classe 1997, è una cantante veronese che ha iniziato a muovere i primi passi nella musica fin da bambina. Suona il pianoforte da tre anni e attualmente frequenta il conservatorio con indirizzo canto jazz.

La cantante ha collezionato una serie di traguardi notevoli: nel 2012 partecipa alla trasmissione televisiva di Rai Uno “Ti Lascio Una Canzone” dove arriva in finale; nello stesso anno prende parte al Concerto di Natale presso il teatro Lyrick di Assisi.

Giancarlo Prandelli, nel corso degli anni, ha realizzato innumerevoli produzioni per artisti, tra i quali: Laura Pausini, Mina, Omar Pedrini e Fausto Leali. Ha collaborato per qualche anno con la Sugar e ha partecipato al programma “Roxy Bar” di Red Ronnie come musicista. Vanta svariate collaborazioni con Mina, Brignano e di recente Blanco.

www.instagram.com/beatricepezziniofficial/ – www.facebook.com/beatrice.pezzini

www.youtube.com/results?search_query=gnerecords