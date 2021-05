Pistoia – Dialoghi sull’uomo, aperte le iscrizioni

Aperte le iscrizioni per diventare volontari di Pistoia – Dialoghi sull’uomo

Sono aperte le iscrizioni per diventare volontari della XII edizione del festival di antropologia del contemporaneo Pistoia – Dialoghi sull’uomo, che si terrà dal 24 al 26 settembre e avrà come tema “Altri orizzonti: camminare, conoscere, scoprire”. Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che a settembre 2021 saranno iscritti all’ultimo anno, possono candidarsi compilando l’apposito modulo sul sito www.dialoghisulluomo.it e inviandolo entro il 10 giugno a dialoghi@comune.pistoia.it . La call è aperta anche agli studenti universitari, che hanno tempo di inviare la loro domanda fino al 30 giugno.

I compiti da svolgere

Nella scheda di iscrizione i ragazzi e le ragazze possono esprimere preferenze sui compiti da svolgere: l’organizzazione, infatti, si prodiga sempre per valorizzare gli interessi e le attitudini dei singoli partecipanti. Le squadre di lavoro sono suddivise tra: il punto informazioni, la gestione delle location, il pronto intervento, la squadra dei fotografi, quella di Twitter e quella dell’ufficio stampa. I momenti di approfondimento culturale, come i Dialoghi, costituiscono uno spazio di formazione e di crescita, oltre che di apprendimento.

Il senso di comunità

I volontari lo scorso anno non hanno potuto seguire il festival se non nello spazio digitale in cui l’emergenza sanitaria ha confinato tutti; a settembre si ritroveranno, finalmente, nelle vie e nelle piazze del centro storico di Pistoia contribuendo ad alimentare quel clima di festa e di emozioni che da sempre anima il weekend della manifestazione. I volontari rappresentano una viva testimonianza del senso di comunità generato dal festival e della voglia di condivisione che, fin dalla prima edizione, ha investito tutta la città e, in particolare, il mondo giovanile. Donano il proprio tempo e le proprie energie collaborando alla buona riuscita degli incontri e degli spettacoli; ne ricevono in cambio la soddisfazione di vivere in prima persona un evento di grande valore culturale, di incontrare scrittori, filosofi, antropologi, artisti, sociologi e di scoprire, dall’interno, come funziona la macchina organizzativa di un festival.

I dialoghi sono fonte di nuove idee e occasione per scoprire i propri talenti

Spesso, per gli studenti e le studentesse i Dialoghi sono fonte di nuove idee e occasione per scoprire i propri talenti e le proprie passioni; per molti, l’esperienza come volontari è decisiva per la scelta del proprio futuro scolastico e talvolta anche professionale.

Pistoia – Dialoghi sull’uomo è promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dal Comune di Pistoia, ideato e diretto da Giulia Cogoli.

Informazioni e moduli di iscrizione: https://www.dialoghisulluomo.it/it/volontari