Garden Steflor, gli eventi di Maggio

Eventi green all’interno di Garden Steflor

Continuano, anche per il mese di maggio, gli eventi green all’interno della sede di Garden Steflor a Paderno Dugnano (in Via Erba 2). Una bella occasione per godersi delle esperienze immersive tra fiori e piante, con l’obiettivo di coltivare il proprio pollice verde.

Festival delle rose – dal 14 al 30 Maggio

La regina dei giardini, uno dei fiori più amati ed apprezzati conosciuto per la sua bellezza ed eleganza, torna ad essere protagonista! Le rose hanno molteplici colori (ognuno dei quali ha il proprio significato) e sono piante piuttosto rustiche, che si adattano benissimo in ogni giardino. Garden Steflor, che vanta un vasto assortimento più di 100 varietà di rose (da quelle dall’intenso profumo a quelle ricche di petali, dalle tappezzanti alle rampicanti), propone una meravigliosa esposizione che incanterà di certo i visitatori.

Mostra delle petunie e surfinie – dal 15 Maggio al 6 Giugno

Maggio è il mese delle fioriture, quindi spazio a questa bellissima e variopinta pianta caratterizzata da fiori simili a delle trombette, che danno un tocco di allegria a balconi e giardini. Sono fiori che rappresentano l’amore senza confini, tanto che un tempo venivano coltivate per adornare aiuole con statue della Madonna. Da Garden Steflor si potranno ammirare in molteplici colori, grazie a un vasto assortimento. Garden Steflor (in Via Erba 2) è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19.30 (naturalmente con le misure necessarie a garantire la sicurezza).

Attiva la consegna a domicilio

Ricordiamo che, per chi non potesse raggiungere Garden Steflor, è attivo il servizio consegne a domicilio. Basta collegarsi al sito www.steflor.it, scegliere gli articoli sul sito e compilare il form (che si trova su https://www.steflor.it/steflor/servizi). Un addetto poi chiamerà per completare l’ordine, che sarà consegnato a domicilio (entro 2/3 giorni lavorativi). In alternativa è possibile compilare direttamente in negozio una lista insieme ad un personal shopper e concordare la successiva consegna a domicilio.

Sito – www.steflor.it

Facebook – https://www.facebook.com/garden.steflor

Instagram – https://www.instagram.com/steflorgarden/