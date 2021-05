Festa dell’Europa 2021: la classifica dei video vincitori

Sono stati proclamati nel corso dell’evento online “Io e l’Europa OnAir” che si è tenuto nei giorni scorsi. Ecco la classifica dei video vincitori del contest ideato dal Comune di Bollate per ricordare la Festa dell’Europa 2021. Con relative motivazioni.

1° Classificato – Alessandro Anselmo Azzoni

Video vincitore per qualità tecnica, originalità e abilità nel sintetizzare, in 30 secondi, il messaggio di appartenenza all’Unione Europea, descrivendo, altresì, in maniera originale, la propria esperienza personale con l’Europa.

Guarda il video: https://youtu.be/5gi2EBLps4c

2° Classificato – Sarah Stasi

Notevole abilità nella realizzazione tecnica del video e capacità di sintesi fotografica in 30 secondi della propria esperienza europea, anche se non raccontata direttamente.

Guarda il video: https://youtu.be/1ArnwkwFUhE

3° Classificato – Alessandro Merino Nunez

Il video è troppo lungo per il contesto social, ma merita una menzione speciale per il contenuto (la descrizione puntuale della propria esperienza in Erasmus plus).

Guarda il video: https://youtu.be/pPrBRF9QZ4s

Guarda anche gli altri video che hanno partecipato

• Collettivo Service Civique Europeen https://youtu.be/-FGbBAINwks

• Giada Bellotti https://youtu.be/3fs_DB0Iv0c

• Davide Vannini https://youtu.be/oRzxNsAZcWM

Festa dell’Europa 2021- I Premi

Ai primi tre classificati un premio di 500, 300 e 200 euro da spendere in strumentazioni elettroniche in un negozio di Bollate. Per informazioni su come usufruire del premio scrivere a: europa@comune.bollate.mi.it

Contatti

Sito : https://europagiovani.wordpress.com

Fb : europagiovanibollate

Instagram : europagiovanibollate