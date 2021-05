James Blunt, riprogrammata la data di Gardone Riviera

27 Giugno 2022 @ Festival del Vittoriale Tener-A-Mente Gardone Riviera (Bs)

La data italiana del tour Once upon a mind di James Blunt, originariamente prevista il 18 luglio 2020, poi posticipato al 27 giugno 2021 a Gardone Riviera (BS) al Festival del Vittoriale Tener-a- mente sarà riprogrammata al 27 giugno 2022.

I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per il nuovo concerto.

Per maggiori informazioni sulla validità dei biglietti, vai su > https://www.livenation.it/show-updates

Il cantautore britannico che con il brano You’re beautiful si è fatto conoscere in tutto il mondo, ha pubblicato il 25 ottobre 2019 il suo sesto album Once upon a mind, di cui ha dichiarato essere “il più onesto che abbia mai fatto.” Il 24 giugno 2020 ne è uscita anche la versione deluxe “Time Suspended”, ad un passo della certificazione oro del disco in UK, con oltre 100mila copie vendute. Si conferma un’artista da record, avendo venduto nel corso della sua carriera oltre 23 milioni di album.

I biglietti per la nuova data sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali https://www.ticketmaster.it/, https://www.ticketone.it/ e in tutti i punti vendita autorizzati.

Radio ufficiale: Radio Monte Carlo

http://www.radiomontecarlo.net