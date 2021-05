Billie Eilish: servizio fotografico

La pubblicazione del nuovo singolo di BILLIE EILISH “YOUR POWER” – brano già ai vertici delle classifiche digitali mondiali – è stato accompagnato da una intervista e un servizio fotografico che hanno letteralmente mandato in visibilio i fan della 19enne cantautrice losangelina.

Billie è infatti protagonista della cover story di VOGUE UK con un servizio fotografico che la ritrae completamente diversa da come ci ha abituati in questi anni continuando in questo modo a lanciare messaggi sul body positivity e sulla libertà di essere e apparire come si vuole, perché l’unica regola è essere felici con se stessi.

È possibile leggere e vedere l’articolo qui https://www.vogue.co.uk/news/article/billie-eilish-vogue-interview

Se già la foto del suo cambio di capelli aveva fatto impazzire Instagram diventando la foto che più velocemente (in soli 6 minuti) aveva raggiunto quota 1 milione di like, lo shooting per la rivista inglese in queste ore viene rilanciato dai principali media di tutto il mondo.

Questa pubblicazione è uscita in concomitanza con la release del nuovo singolo di scritto da Billie “Your Power”, brano accompagnato da un video diretto dalla stessa Billie Eilish che per la quarta volta si è cimentata dietro la macchina da presa per un suo video.

Billie Eilish: “Happier Than Ever” , il suo prossimo album

“Your Power” farà parte del prossimo disco di Billie Eilish il secondo dopo il grande successo dell’album di debutto che si intitolerà “Happier Than Ever” e sarà disponibile in tutti i negozi e in digitale dal 30 luglio (è già attivo il pre-order/add/save https://billieeilish.lnk.to/HappierThanEver).

Altri articoli di Moda & Gossip