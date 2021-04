IWONDERFULL sbarca su Prime Video Channels

IWONDERFULL raddoppia:

arriva il canale IWONDERFULL su Prime Video Channels.

Dal 15 aprile si parte con la prima visione assoluta del Leone d’Argento a Venezia 77.

NUEVO ORDEN, IL FILM DI MICHEL FRANCO CHE HA SORPRESO E CONQUISTATO L’ULTIMA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA, INAUGURA IL CANALE IWONDERFULL SU PRIME VIDEO CHANNELS.

I Wonder Pictures

Il grande cinema diversamente indipendente targato I Wonder Pictures ha una nuova casa.

IWONDERFULL sbarca infatti su Prime Video Channels per offrire agli spettatori un catalogo in abbonamento mensile che si arricchirà ogni settimana,

anche con titoli in prima visione assoluta direttamente in streaming, accanto ad IWONDERFULL.IT,

la piattaforma on demand realizzata in collaborazione con MYmovies.

Prime Video Channels

IWONDERFULL raddoppia la proposta streaming inaugurando il canale su Prime Video Channels.

Dal 15 aprile il grande cinema di I Wonder Pictures sarà disponibile in abbonamento mensile a €6,99. E per celebrare un grande passo, ci vuole un grande film.

Ad inaugurare il channel IWONDERFULL su Prime Video Channels sarà Nuevo Orden,

la sconvolgente opera distopica di Michel Franco che ha vinto il Leone d’Argento alla ‎77ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Una scelta che sottolinea l’importanza che ha assunto la distribuzione digitale, fondamentale negli ultimi 14 mesi per poter affrontare l’emergenza,

ma che non significa assolutamente trascurare la sala cinematografica.

Non appena i cinema riapriranno, Nuevo Orden arriverà anche sul grande schermo.

Messico, oggi.

Mentre il paese è devastato dalle proteste di un popolo ormai ridotto allo stremo da un governo corrotto e preoccupato solo di mantenere i privilegi della classe dirigente,

in un’elegante villa di uno dei quartieri più esclusivi della città è in corso il ricevimento per il matrimonio della figlia di un importante uomo d’affari,

a cui sono invitati alti rappresentanti delle istituzioni. Ma non basterà un muro di cinta a trattenere la furia del nuovo ordine.

Michel Franco fa parte della corrente militante della cinematografia messicana,

quella non andata alla conquista di Hollywood, ma rimasta a raccontare un paese a due velocità. Franco, classe 1979, è già un veterano dei festival.

Nel 2012 ha vinto la sezione Un Certain Regard con Despuès de Lucia, dramma sociale durissimo in cui con grande anticipo sulla cronaca raccontava

i pericoli del bullismo e del revenge porn.

Nel 2015 è la volta del premio per la migliore sceneggiatura nel concorso principale con Chronic,

e nel 2017 premio speciale della giuria Un Certain Regard con Las hijas de Abril.

Il Leone d’Argento a Venezia 77 con Nuevo Orden incorona un nuovo importante autore nel panorama cinematografico.

Nuevo Orden arriva in anteprima assoluta su entrambe le piattaforme IWONDERFULL:

sul Prime Video Channel sarà compreso nell’abbonamento mensile a €6,99, mentre sulla piattaforma IWONDERFULL.IT,

realizzata in collaborazione con MyMovies, sarà acquistabile singolarmente al prezzo di €7,99.

Dalla sua partenza l’IWONDERFULL Prime Video Channel offrirà oltre 60 titoli del catalogo di I Wonder Pictures,

tra grandi successi di pubblico e critica come La Belle Époque, Dio esiste e vive a Bruxelles, Morto Stalin se ne fa un altro, Due sotto il burqa,

e documentari premiati quali Sugarman, Letizia Battaglia – Shooting the Mafia, The Look of Silence, Pepe Mujica – Una vita suprema, Citizenfour.

Ogni settimana, inoltre, il catalogo verrà arricchito con un nuovo titolo per rendere l’esperienza IWONDERFULL sempre più completa e imperdibile.

La tradizionale Triplette della settimana su IWONDERFULL.IT si completa con altri due grandi film.

Il film della settimana di IWONDERFULL è Monos – Un gioco da ragazzi, film candidato Oscar® 2020 per la Colombia.

Otto giovani guerrieri vivono isolati tra le montagne dell’America Latina e la loro missione è proteggere una donna, un medico americano tenuto in ostaggio.

Quando la dottoressa riesce a fuggire, l’equilibrio nel gruppo si sgretola.

Tra Apocalypse Now e Il Signore delle Mosche, un film straordinario diretto da Alejandro Landes e acclamato da registi del calibro di Guillermo Del Toro e Alejandro Iñárritu.

Oltre Monos, un’altra chicca fresca di candidatura Oscar® 2021, il pluripremiato cortometraggio (di ben 40’) Hunger Wards di Skye Fitzgerald.

Filmato dall’interno di due dei centri di alimentazione terapeutica più attivi dello Yemen, Hunger Wards documenta due operatrici sanitarie donne

che lottano per contrastare la malnutrizione dei bambini sullo sfondo di una guerra dimenticata.

Una esclusiva nazionale per poche settimane solo su IWONDERFULL.IT

I Wonder Story

Anche nella I Wonder Story della settimana si parla di infanzia rubata e bambini che vengono armati per combattere la guerra degli adulti.

Diretto dal regista australiano Ariel Kleiman, Partisan è un dramma duro e intenso,

impreziosito da un Vincent Cassel straordinario, in un’interpretazione che definisce una carriera.

Triplette

La TRIPLETTE della settimana dal 15 al 21 aprile:

Prima Visione: NUEVO ORDEN

– sul canale IWONDERFULL su Prime Video Channels in abbonamento mensile a € 6.99

– in vendita singolarmente su IWONDERFULL.IT a € 7.99

Il film della settimana:

MONOS – UN GIOCO DA RAGAZZI a € 2.99 solo su IWONDERFULL.IT

HUNGER WARD a € 2.99 in ESCLUSIVA NAZIONALE solo su IWONDERFULL.IT

I Wonder Story: PARTISAN a € 4.99

– sul canale IWONDERFULL su Prime Video Channels in abbonamento mensile a € 6.99

– in vendita singolarmente su IWONDERFULL.IT a € 4.99

Monos – Un gioco da ragazzi e Partisan fanno parte della Unipol Biografilm Collection.

Tutti i film della Triplette ad eccezione di Hunger Ward vengono presentati anche nel circuito di sale virtuali #iorestoINSALA.