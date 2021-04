Mozaiko, il brano in esperanto di Kjara, alias Chiara Raggi

Esce mercoledì 14 aprile 2021 ‘Mozaiko’

Tradotto dall’italiano ‘Mosaico’, è il brano che ha anticipato il nuovo disco di inediti della cantautrice riminese, La natura e la pazienza, uscito a dicembre 2020 per Musica di Seta.

La traduzione in esperanto è di Federico Gobbo, professore di interlinguistica ed esperanto all’Università di Amsterdam.

Chiara Raggi

(per il mondo esperantista Kjara) è l’unica cantautrice italiana, e una delle poche donne a livello mondiale, a cantare musica originale in esperanto,

affascinata dalla musicalità della lingua e da ciò che rappresenta per lei: un’idea di uguaglianza e una libertà espressiva forte e unica.

Cantare in esperanto

è diventato fondamentale nel mio percorso artistico – dice Chiara – perché mi permette di unire il messaggio universale della musica e quello della parola,

in una lingua che viene parlata a livello mondiale ed è nata per la comunicabilità tra i popoli, abbattendo barriere culturali, sociali, politiche e di credo.

Ancora di più, in questo momento storico, credo sia importante andare oltre le distanze che ci vengono imposte e cercare di ritrovarci in quell’abbraccio

che tanto ci manca e che possiamo trovare nella condivisione universale di musica e parole.

Mozaiko, in questo senso, è per me la canzone che incarna questa condivisione, che ci ricorda che siamo tessere di un unico mosaico universale ancora da cercare,

da vivere, da tutelare. Da riminese posso dire che l’esperanto ha sempre abitato intorno a me, essendoci stata un’importante comunità esperantista proprio nella mia città

e non ultimo, anche se non ero ancora nata, la storia incredibile dell’Isola delle Rose (proprio davanti casa, potrei dire!)

ha colorato la mia infanzia con racconti diretti.

Ma è stata proprio la FEI – Federazione Esperantista Italiana a chiedermi di iniziare questa avventura ed io ho detto si.”

Il brano esce il 14 aprile – data importante per il mondo esperantista visto che si ricorda la scomparsa di Ludwik Lejzer Zamenhof, fondatore dell’esperanto –

per la giovane etichetta fondata da Kjara (Chiara Raggi), e dedicata alla produzione, commercializzazione e promozione di album scritti e cantati da cantautrici.

Musica di Seta nasce con l’obiettivo di creare un luogo in cui le cantautrici possano trovare un approccio lavorativo rispettoso della musica e della persona,

affiancando all’etichetta anche un magazine online e l’organizzazione di eventi ad hoc. Una vera e propria community interamente dedicata alla musica d’autrice.

La distribuzione è di Vinilkosmo, storica etichetta francese, fondata e diretta da Floréall Martorell, che da più di 30 anni produce e promuove la musica della cultura esperantista.

Mozaiko testo

2021 Teksto kaj muziko de Chiara Raggi (Kjara), esperantigo de Federico Gobbo

Purpur’ kaj blu’,

verd’ arbara, kupra

kaj ruĝa venecia.

Angul’, vidpunkt’

kaj perspektivo varianta nun.

Ni malfidemas tiel forte,

kaj timeme pri la estontec’.

Vide al vi

retrovas parton eĉ mi

de mondo kiu daŭras plu.

Jen mozaiko floras.

Ni estas la parto plej bona de nia universo kiu ŝajnas disfali.

Ni estas la salto kiu brulas l’ asfalton kaj lasas polvon surtere.

Jen kunpartigo, jen mia mantro de amo.

Memorigindas livido rakonta, vive verkenda kaj kune.

Jen alkemio de ekvilibroj

ruĝfadene ire sur la voj’.

Vide al vi

retrovas parton eĉ mi

de mondo kiu daŭras plu.

Jen mozaiko floras.

Ni estas la parto plej bona de nia universo kiu ŝajnas disfali.

Ni estas la salto kiu brulas l’ asfalton kaj lasas polvon surtere.

Jen kunpartigo, jen mia mantro de amo.

Memorigindas livido rakonta vive verkenda kaj kune.

Kontraŭvalore dum tago disfala

predo fariĝanta ĉasanto

herbej’ disflora eĉ ekstersezona,

jen kunpartigo kaj persistemo.

Krias mia mantro kaj ripet-ripete.

Krias mia mantro kaj ripet-ripete.

MOSAICO

Parole e musica di Chiara Raggi

Porpora, blu,

verde bosco, rame

e rosso veneziano.

Angolazioni,

punti di vista che variano.

Siamo così diffidenti,

impauriti da ciò che sarà

ma guardando te

ritrovo parti di me,

di un mondo che ancora c’è.

E’ come un mosaico in fiore.

Siamo la parte migliore di questo universo che sembra cadere.

Siamo quel salto che brucia l’asfalto e lascia la polvere indietro.

Condivisione, questo è il mio mantra d’amore.

Abbiamo lividi da ricordare e storie da scrivere insieme.

E’ un’alchimia di equilibri

e fili rossi segnano la via.

Se guardo te

ritrovo parti di me,

di un mondo che ancora c’è.

E’ come un mosaico in fiore.

Siamo la parte migliore di questo universo che sembra cadere.

Siamo quel salto che brucia l’asfalto e lascia la polvere indietro.

Condivisione, questo è il mio mantra d’amore.

Abbiamo lividi da ricordare e storie da scrivere insieme.

Controvalore in un giorno che muore,

preda che si fa cacciatore,

prati fioriti anche fuori stagione,

condivisione e perseveranza.

Grido il mio mantra a ripetizione.

Grido il mio mantra a ripetizione.

Bio Chiara Raggi:

Chiara Raggi è una cantautrice, chitarrista e compositrice italiana.

Diplomata in Chitarra Classica al Conservatorio, ha all’attivo quattro album:

Molo 22 (2009), Disordine (2015), BluaHorizonto (2019) cantato in lingua Esperanto e La Natura e la Pazienza (2020).

Vince il Premio Suoni dall’Italia a Premio Nazionale Bianca d’Aponte 2018, riceve il Premio Castrovillari d’Autore nel 2019 e il diploma di merito “Elstara Arta Agado”

assegnato a personalità che contribuiscono in modo originale ed importante alla diffusione e divulgazione della lingua Esperanto nel mondo nel 2020.

È founder&director del brand Musica di Seta, dedicato alla musica d’autrice attraverso la creazione di una etichetta discografica, un magazine online e l’organizzazione di eventi.

È direttrice artistica della Rassegna “Eco di Donna Evolution”, nata a Rimini nel 2019.

Dal 2018 è docente di Songwriting alla Scuola Holden di Alessandro Baricco a Torino.

Collabora con la Radio Televisione Svizzera Italiana (RSI).

