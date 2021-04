“Kiss me more”, il nuovo singolo di Doja Cat

per la prima volta insieme a Sza, da venerdì 16 aprile sarà in rotazione radiofonica! Il brano, già disponibile in digitale (https://kissmemore.lnk.to/DojaCat), anticipa l’attesissimo nuovo album “PLANET HER” in uscita quest’estate (Kemosabe/RCA Records/Sony Music).

È online anche lo strepitoso videoclip (https://youtu.be/0EVVKs6DQLo), diretto da Warren Fu (The Weeknd, Kehlani), che offre un primo assaggio del nuovo universo di Doja!“Kiss me more” è stato scritto da Doja Cat, SZA, Yeti Beats, Rogét Chahayed, tizhimself e Carter Lang, e prodotto da Yeti Beats. Doja Cat si è esibita sul palco dei Grammy Awards di quest’anno con una performance strepitosa della sua Hit globale che le è valsa una nomination “Say So”

Nata e cresciuta a Los Angeles,

l’artista nominata 3 volte ai Grammy Doja Cat, ha mosso i primi passi nel mondo della musica nel 2013, a soli 16 anni, caricando un suo brano su Soundcloud. Ha sviluppato il suo talento musicale sin da bambina studiando pianoforte e danza e ascoltando artisti del calibro di Busta Rhymes, Erykah Badu, Nicki Minaj, Drake, e molti altri.

A marzo 2018 Doja ha pubblicato il suo album di debutto “Amala”, al suo interno il singolo virale “Mooo!” co-firmato da Chance The Rapper, Katy Perry, Chris Brown e J.Cole. Nel marzo 2019, la cantante ha pubblicato l’album “Amala Deluxe” che include la hit “Juicy”, il singolo “Say So” e “Streets”. Nel 2020 l’artista ha vinto nella categoria “Best New Artist” agli MTV VMA Awards, agli MTV EMA e agli AMA

Nata a St. Louis e cresciuta a Maplewood (NJ)

Sza ha debuttato nel 2017 con l’album “Ctrl” (TDE / RCA). Il disco, acclamato per i suoi testi puri e onesti, ha raggiunto la #1 della classifica degli album R & B di Billboard, al #2 di quella R & B / Hip Hop e al #3 nella classifica Billboard 200. Pitchfork lo ha definito “un album R&B crudo e ricco che mette costantemente alla prova i confini dei generi musicale”.

Altri articoli di musica