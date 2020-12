“Orfani. Terra. Dalla cenere”

ORFANI è la saga di fantascienza a fumetti creata da Roberto Recchioni ed Emiliano Mammucari che ha segnato una svolta nella storia recente della Sergio Bonelli Editore.

Dopo l’uscita in edicola, i tre capitoli della stagione TERRA, con soggetto e sceneggiatura di Emiliano e Matteo Mammucari, Giovanni Masi e Mauro Uzzeo, e con i disegni di Alessio Avallone, Luca Genovese e Matteo Cremona, vengono ora pubblicati in un unico volume in una edizione cartonata da libreria, con una copertina inedita firmata dallo stesso Emiliano Mammucari. Un’edizione speciale per chi, magari per la prima volta, vuole avvicinarsi a questo straordinario universo narrativo.

Siamo sul pianeta Terra in un prossimo futuro. Il mondo è stato ferito a morte da un nemico sconosciuto e dalle sue ceneri sorgono i guerrieri del futuro. Chi può, fugge verso il Nuovo Mondo, mentre nei sobborghi di una megalopoli in rovina, una banda di ragazzi lotta per la propria sopravvivenza e per quella del pianeta Terra.

ORFANI. TERRA presenta un’introduzione firmata da Michele Masiero e un ricco apparato di contenuti “Extra” che raccontano il dietro le quinte della serie, raccogliendo studi preparatori, sketch e diari di lavorazione.