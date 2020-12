Tiziano Ferro, “Casa a Natale”

TIZIANO FERRO

da venerdì 11 dicembre 2020

CASA A NATALE

il nuovo singolo da

ACCETTO MIRACOLI:

L’ESPERIENZA DEGLI ALTRI

Tiziano Ferro sostiene TELEFONO AMICO ITALIA

con 2 videochiamate natalizie per l’asta solidale ora su Charity Stars

Esce venerdì 11 dicembre Casa a Natale, il nuovo singolo di Tiziano Ferro estratto da “Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in programmazione radiofonica.

Il brano, già incluso fra gli inediti di “Accetto Miracoli”, racconta con un linguaggio quasi cinematografico un piccolo scorcio di vita nei giorni che precedono il Natale di una persona in un momento dubbioso e incerto, e sebbene scritto in un tempo ormai distante dal nostro attuale, fotografa in modo accurato un sentire comune a molti in questo periodo complesso. “Nella cultura in cui sono nato – dice Tiziano – il Natale diventa sempre qualcosa: amplifica sensazioni, emozioni, aspettative, delusioni, la percezione stessa delle cose. Diventa il filtro attraverso il quale guardiamo al mondo in maniera diversa, ha l’innegabile capacità di farti fare i conti con te stesso e di obbligarti a fare progetti per l’anno nuovo. Casa a Natale nasce da una frase che mi ero appuntato su un quaderno durante le feste di alcuni anni fa e che dice ‘Urlano al telegiornale nel servizio sul caos che precede il mio Natale’. La canzone, nonostante la vena malinconica, è anche molto coraggiosa: parla della voglia di attraversare la fine dell’anno e arrivare all’anno nuovo con una luce diversa”.

“Accetto Miracoli: L’Esperienza degli Altri”, prodotto da Tiziano Ferro e Marco Sonzini, è uscito il 6 novembre scorso su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia) nei negozi e negli store digitali al link https://tiziano.lnk.to/amea, nei formati 2 CD e album digitale (le 13 cover più i brani di “Accetto Miracoli”) e nel formato 2 LP (con le 13 cover), esaurito già nella prima settimana.

Per questo è in arrivo una nuova release del doppio LP in versione esclusiva PICTURE DISC deluxe.

Intanto Tiziano non dimentica chi attraversa un periodo particolarmente difficile. Per questo offre il suo sostegno a TELEFONO AMICO ITALIA (www.telefonoamico.it) mettendo a disposizione un premio speciale per l’asta solidale partita il 7 dicembre sulla piattaforma Charity Stars: due videochiamate da parte sua nei giorni 24 e 25 dicembre, giornate nelle quali Telefono Amico sarà attivo h 24. Per partecipare all’asta e alla lotteria e aggiudicarsi le due videochiamate con Tiziano: https://www.charitystars.com/collection/telefono-amico-italia-it .

