Powfu: “some boring love stories pt. 5”.

È uscito in digitale venerdì 20 novembre, “some boring love stories pt. 5” (Columbia Records/Sony Music), il nuovo EP di inediti del rapper e cantante lo-fi POWFU, a conclusione di un anno che gli ha letteralmente cambiato la vita.

L’EP contiene il brano “when the hospital was home” feat. Rxseboy, e la hit mondiale “death bed (coffee for your head)” feat. beabadoobee, che ha raggiunto la Top 20 dell’airplay radiofonico e la certificazione DOPPIO PLATINO in Italia con più di 2 MILIARDI di stream totali.

“when the hospital was home”, come dichiara POWFU, è un brano fortemente ispirato al film romantico e drammatico “A un metro da te”: «Il film mi ha ispirato a scrivere una canzone dal punto di vista di qualcuno che vive in un ospedale. Quando ho suonato il pezzo a mio padre, ha iniziato a piangere quando ha sentito la frase del testo: “i dont wanna let go when we hug, one thing worse than dying is losing who you love”. A quel punto sapevo che si trattava di qualcosa di speciale».

La nuova musica di Powfu arriva dopo l’enorme successo ottenuto con “death bed (coffee for your head)” feat. beabadoobee, che gli ha permesso di diventare uno uno dei pionieri della musica lo-fi mainstream e uno dei principali esponenti del genere. La canzone è diventata virale su TikTok, dove è stata utilizzata in più di 6 MILIONI di video.