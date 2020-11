Dolche: “Universal Gloria”

Da venerdì 20 novembre, è online su YouTube il video di “UNIVERSAL GLORIA”, brano della cantautrice e polistrumentista italo-francese DOLCHE, tratto dal suo ultimo album di inediti “Exotic Diorama” (già disponibile in digital download e su tutte le piattaforme digitali https://ffm.to/dolche-exotic-diorama).

Il videoclip di “Universal Gloria”, visibile al seguente link https://youtu.be/iRtp9uTcAPM, raccoglie una serie di immagini forti che raccontano un mondo che sta vivendo un momento difficile e che sta cercando di combattere importanti battaglie, quella contro il razzismo, l’omofobia, la discriminazione, la violenza contro esseri umani e animali, il rispetto per la natura. Temi fortemente sostenuti da Dolche e che la vedono quotidianamente impegnata attraverso molte campagne social.

“Universal Gloria” è una canzone attuale di denuncia, dallo spirito natalizio, attraverso cui Dolche presta la sua voce a tutti coloro che chiedono maggiori diritti e un mondo migliore. Un Gloria universale che accomuna un grido di aiuto, un richiamo all’amore incondizionato e alla fede nelle persone.

«Amo i grandi suoni e i cori. Amo la tradizione soul, il gospel e gli inni della chiesa che cantavo quando ero molto piccola. C’è un potere, qualcosa di magico nel suono di molte voci che si armonizzano in una – racconta Dolche – Con Universal Gloria ho composto e cantato personalmente tutte le diverse voci per mostrare che in ognuno di noi ci sono così tante potenzialità e lati diversi. Volevo scrivere un Gloria che non fosse religioso ma universale e potesse parlare di valori che tutti condividiamo».