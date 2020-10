Il Covid -19 è arrivato all’improvviso, come un terremoto.

Ha fermato ogni attività, ci ha allontanato dai nostri posti di lavoro, ha cambiato le nostre abitudini, il nostro modo di rapportarci agli altri, di formarci, di studiare, di dialogare. A farne le spese sono state soprattutto le fasce della società più deboli, l’ambito relazionale, il mondo culturale e quello della formazione.

Ad oggi i teatri sono ancora chiusi o contingentati, le persone non fanno corsi in presenza nelle aule e le università si preparano ancora per lunghi mesi, a fare lezione solo online.

Una risposta a tutto questo prova a darla INCONTRI POSSIBILI, una serie di appuntamenti completamente gratuiti, organizzati dall’Associazione Teatri Possibili.

Quante volte abbiamo pensato di poter incontrare il nostro scrittore preferito o un artista, un cantante, un regista, un fotografo, un famoso blogger o youtuber che seguiamo.

Ci riusciremo con INCONTRI POSSIBILI, approfondimenti culturali di 1 ora a cadenza mensile, con importanti ospiti del mondo del teatro, del cinema, della poesia, dell’architettura, passando per la filosofia, i libri, la comunicazione, le arti visive, il pensiero, la storia e la letteratura, pensati per avvicinare e incuriosire, far riflettere, essere di ispirazione e come sempre regalarci emozioni. Incontri cui si potrà partecipare sia dal vivo in importanti location milanesi, sia online.

Ogni artista racconterà di come è arrivato al successo e di cosa significhi essere artisti oggi, dialogando col pubblico dal vivo o a casa.

Primo appuntamento online venerdì 16 ottobre alle ore 19, con Grazia Di Michele, grande cantautrice, scrittrice, conduttrice radiofonica, coach di talent televisivi, in dialogo con lo stesso Corrado d’Elia e Gianni de Berardinis, inconfondibile voce di Radio Montecarlo, Radio24, R101, etc.

L’incontro sarà completamente gratuito, visibile sui canali Facebook, Youtube e Instagram di Teatri Possibili.