Roberta Finocchiaro: “Hope”

È in radio “HOPE”, il nuovo singolo della cantautrice e chitarrista siciliana ROBERTA FINOCCHIARO, estratto dal suo nuovo disco “SAVE LIVES WITH THE RHYTHM” (Tillie Records/Believe), prodotto dal grande STEVE JORDAN!

«A volte capita di trovarci in uno stato emotivo in bilico tra luce e buio interiore – racconta Roberta – restiamo aggrappati alla speranza e non sappiamo quanto tempo durerà questa sensazione, pensiamo continuamente a come fare per non sentire più quel dolore dentro di noi. Così restiamo bloccati in un’atmosfera fatta di ricordi e immagini, arrivando poi naturalmente ad accettare la realtà fino a quando il cuore guarisce tutte le sue ferite.

È online anche il videoclip seguente link: youtu.be/fnGQk6VUk4k .

“SAVE LIVE WITH THE RHYTHM” (Tillie Records/Believe) è un disco dal sapore internazionale in cui la vita e il groove, elementi fondamentali della musica di Roberta, trovano il loro giusto equilibrio. È una nuova grande sfida per la cantautrice e chitarrista siciliana che con quest’album si è avvicinata molto di più all’uso della chitarra elettrica, concedendo spazi maggiori anche agli assoli musicali.

Registrato al Brooklyn Recording (NY) e missato al Germano Studios di Broadway (NY), il nuovo album di Roberta Finocchiaro oltre alla produzione di STEVE JORDAN (noto soprattutto come batterista dei “The Blues Brothers” e del “John Mayer Trio”, oltre che come autore e co-produttore del progetto “Keith Richards and the X-pensive Winos” e turnista insieme ad Eric Clapton) vanta collaborazioni con musicisti del calibro di Sean Hurley (basso), Clifford Carter (tastiere), Dave O’Donnell (ingegnere del suono) e ancora sono presenti in alcuni brani i fiati di Eddie Allen (tromba), Patience Higgins (sax), Clifton Anderson (trombone), la fisarmonica di Gino Finocchiaro (nonno di Roberta) e il violino di Olen Cesari.

Questa la tracklist di “SAVE LIVE WITH THE RHYTHM”: “The Truth”, “Made For The Dreamers”, “Where You Breathe”, “Hope”, “Broken Eyes”, “About Love”, “Lemon”, “Time To Groove”, “Future”, “Pictures In The Rain”, “The Way”.