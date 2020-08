L’antagonista esotico è stato prelevato in Svizzera e trasferito oggi alla FEM che coordina il programma di sperimentazione a livello nazionale

Lotta alla Drosophila suzukii , importato l’antagonista Ganaspis brasiliensis .

Alla FEM inizia la sperimentazione. Ottenuta due mesi fa l’autorizzazione ministeriale per l’impo rtazione su parere espresso dal Servizio Agricoltura Ufficio Fitosanitario della Provincia Autonoma di Trento , il Ganaspis brasiliensis , il parassitoide che servirà a combattere la Drosophila suzukii è

arrivato oggi in Italia per iniziare la sperimentazion e alla Fondazione Edmund Mach che coordina il programma a livello nazionale.

L’antagonista esotico è stato prelevato, seguendo tutte le misure di sicurezza previste dai regolamenti, dai laboratori del CAB International, importante centro di ricerca svizze ro con cui FEM si coordina a livello internazionale nell’ambito della lotta alla Drosophila suzukii , il moscerino dagli occhi rossi che si nutre della polpa della frutta rossa prima che giunga a maturazione . Ora per il Ganaspis inizia il periodo di speri

mentazione in quarantena; il prossimo passo sarà la presentazione dello studio del rischio che valuti l’impatto del parassitoide sugli ecosistemi locali in caso di liberazione sul territorio.

Nell’ambito del progetto la FEM si è attivata già da mesi per importare il parassitoide. Dapprima è stato ottenuto il parere positivo del Servizio Fitosanitario regionale per l’idoneità dei nuovi laboratori di quarantena ad ospitare l’imenottero che dovrà e ssere mantenuto in condizione controllate in attesa del via libera al rilascio da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Successivamente è stato attivato l’iter burocratico per ottenere l’autorizzazione a trasferire Gan aspis brasiliensis presso le strutture della Fondazione dai laboratori del CAB International. L’agente di controllo biologico Ganaspis brasiliensis

Ganaspis brasiliensis è un microimenottero (piccola vespa) parassitoide originario dell’Estremo Oriente (C ina, Corea del sud e Giappone). Proveniendo dagli stessi luoghi di origine di Drosophila suzukii , il Ganaspis brasiliensis si è adattato a parassitizzare le larve del moscerino asiatico, dimostrando un elevato grado di successo e specificità al contrario delle altre specie di parassitoidi già presenti in Europa.

Grazie alla presenza di questo antagonista naturale le popolazioni di Drosophila suzukii nei luoghi di origine sono mantenute in un equilibrio gestibile

per le produzioni agrarie.