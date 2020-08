Side Kunst Cirque – “Domoi”

Per il cartellone 2020 di Lonato in Festival, nuovo appuntamento con il grande circo contemporaneo, messo in scena nella stupenda cornice della Rocca Visconteo Veneta di Lonato del Garda (in provincia di Brescia), una fra le più imponenti fortezze del Nord Italia, da cui si gode un’impareggiabile vista sul lago. Il 14, 15 e 16 agosto la nota e straordinaria compagnia Side Kunst Cirque metterà in scena Domoi. Tre quindi le repliche, che si terranno alle 21.00.

Domoi va immaginato non come uno spettacolo con una durata nel tempo, ma come uno spazio da percorrere. Un turbine di acrobazie fisiche e musicali, un racconto non lineare che si dispiega geograficamente nel luogo della rappresentazione, esplorandone i confini più remoti, dove alcune immagini (o forse visioni) sono state finora segrete.

Domoi vuole cambiare l’ordinaria percezione che ognuno di noi ha di uno spazio che pensa di conoscere. La composizione particolare e generale di questo cammino è intransigente: il linguaggio del circo è infinito, perché dell’infinito si nutre e lo propaga nella fantasia mescolandolo alla banale realtà fisica. Uno spettacolo veramente stupefacente.

Tenendo conto delle limitazioni dettate dai protocolli sanitari di settore e per rispettare al massimo le normative di distanziamento, Domoi (come anche gli altri spettacoli di Lonato in Festival) sarà allestito in una spaziosa tribuna all’aperto, attrezzata in base alle prescrizioni Covid-19, con una capienza massima di 200 persone. La prenotazione è obbligatoria, con i posti assegnati. Può essere fatta on line oppure telefonando allo 0309130060.

Sempre all’interno del cartellone di Lonato in Festival, dall’11 al 19 agosto si terranno anche degli spettacoli nelle frazioni di Lonato, che saranno animate da marionette (particolarmente adatti ai bambini) e giocoleria nelle piazze e altri luoghi adeguatamente allestiti, per portare un messaggio di ripartenza. Gli spettacoli si terranno alle 20.30 e saranno gratuiti. L’11 si inizierà al Campo sportivo di Sedena con lo spettacolo di Peter “Il circo in valigia” (ore 20.30).

Uno spettacolo – adatto a tutti – di illusionismi, manipolazioni, clown, equilibrismi giocoleria ed acrobazie, tutto d’un fiato: la strada, il circo, la magia e lo stupore racchiusi in una valigia piena di sogni. Il 12 a Centenaro di Lonato Francesca Zoccarato presenterà “Varieta’ prestige – Lo spettacolo in carne e legno”, in cui nelle vesti di Mitzy, un elegante clown in gonnella, porterà gli spettatori nel suo mondo di fantasie retrò, manie surreali e sogni reali.

Accanto a lei, i suoi soci di legno: marionette dall’apparenza innocente, ma che potrebbero essere alla fine le vere protagoniste dello spettacolo. Un omaggio all’Avanspettacolo, al mondo del Cabaret: quando le persone cercavano l’incanto e gustavano la dolcezza che l’Arte Varia sapeva donare.