Biffy Clyro – due date italiane nel 2021

Il 2021 segnerà il ritorno della band scozzese BIFFY CLYRO, che si esibirà sui palchi del Lorenzini District di Milano mercoledì 13 ottobre 2021 e dell’Atlantico di Roma giovedì 14 ottobre 2021 in due adrenalinici live, organizzati da Vivo Concerti, in cui sarà possibile ascoltare i brani del nuovo album A Celebration of Endings, in uscita il prossimo 14 agosto, insieme ai loro più grandi successi.

Prevendite autorizzate:

Ticketone – www.ticketone.it

Biglietti disponibili su ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di venerdì 21 agosto e disponibili in tutte le rivendite autorizzate Ticketone dalle ore 10.00 di mercoledì 26 agosto

I biglietti già acquistati per la data di Milano rimarranno validi per la nuova data, maggiori informazioni al sito www.vivoconcerti.com