Ci sono “cattivi” indimenticabili.

Tra loro, il dottor Christopher Killex che ritroviamo dal 2 luglio in libreria e in fumetteria nel volume DYLAN DOG. KILLEX, che raccoglie due storie di Tiziano Sclavi, disegnate rispettivamente da Giampiero Casertano e Corrado Roi. La copertina è opera di Angelo Stano.

Cos’è l’anima? Si può toccare, vedere, catturare? Questa è l’angosciosa domanda che perseguita il dottor Christopher Killex, spingendolo a cercare una risposta oltre ogni limite, fino a impazzire. Per mettere fine ai suoi efferati delitti, viene condannato all’oblio, ma la mente del folle assassino è più forte di ogni lobotomia. Risorgerà dalla morte per risplendere negli occhi del piccolo Chris. Forse non cerca vendetta, forse cerca di raccontare una verità che soltanto lui può conoscere…

Il volume è corredato dalle due interviste di Marco Nucci a Giampiero Casertano e Corrado Roi.