È ora online il videoclip ufficiale di FIGLI DI MARIA, il brano che vede per la prima volta insieme VITADASUORE e Jo Squillo. Un video che trasforma la leggerezza di una canzone pop estiva in un racconto corale dal forte valore simbolico, dove la musica diventa il linguaggio universale dell’accoglienza e della condivisione.

Le immagini del videoclip – realizzato in collaborazione con Telepass – celebrano la bellezza delle differenze e raccontano una comunità in cui ogni persona trova il proprio spazio, al di là dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere, dell’origine, del colore della pelle o di qualsiasi altra diversità.

Un susseguirsi di volti, sorrisi ed energie che si intrecciano in un unico messaggio: non esistono barriere quando prevalgono il rispetto, l’amore e la voglia di stare insieme.

Il videoclip è un vero e proprio manifesto visivo contro ogni forma di discriminazione. Senza rinunciare all’ironia e all’estetica pop che contraddistinguono VITADASUORE, racconta una realtà in cui la diversità non divide, ma diventa il valore che arricchisce la comunità. Un invito a guardare oltre le etichette e a riconoscersi semplicemente come persone.

Con Figli di Maria, il duo incontra Jo Squillo, artista che da sempre fa della libertà, dell’autodeterminazione e dei diritti civili il centro del proprio percorso artistico. Insieme danno vita a un progetto in cui Maria diventa il simbolo di un’accoglienza universale, capace di abbracciare tutti senza distinzioni.

Le protagoniste di VITADASUORE dichiarano: «L’ironia è il nostro linguaggio, ma il messaggio è sincero. Abbiamo voluto costruire un ponte, non alimentare contrapposizioni. “Figli di Maria” celebra un’idea di amore che include, accoglie e valorizza ogni unicità».

«Quando la musica riesce a far divertire e, allo stesso tempo, a trasmettere un messaggio di rispetto e inclusione, allora ha raggiunto il suo obiettivo» – afferma Jo Squillo. «Figli di Maria è una canzone che parla di libertà, ma il videoclip rende questo messaggio ancora più forte attraverso immagini che raccontano un mondo in cui le differenze sono una ricchezza e non un motivo di divisione.»

Con il videoclip di Figli di Maria, VITADASUORE e Jo Squillo firmano un racconto pop che unisce leggerezza, ironia e impegno civile, trasformando una canzone estiva in un invito concreto a costruire una comunità più aperta, inclusiva e libera da ogni pregiudizio.

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