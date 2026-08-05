il cartellone della quindicesima edizione del Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei con uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Mercoledì 5 agosto, nella straordinaria cornice del Parco Colonia Montana di Agerola, salirà sul palco Niccolò Fabi, protagonista di un concerto che si preannuncia come uno dei momenti più emozionanti dell’intera rassegna.

Dopo il grande riscontro ottenuto con la tournée teatrale di presentazione dell’ultimo album “Libertà negli occhi”, il cantautore torna dal vivo con il tour estivo che lo porterà nei principali festival e nei luoghi all’aperto più suggestivi d’Italia, tra anfiteatri storici, arene e palcoscenici immersi nella natura. Una dimensione ideale per una musica che da sempre trova nel rapporto diretto con il pubblico la propria forza espressiva.

Il concerto di Agerola accompagnerà gli spettatori in un viaggio attraverso i brani più amati del suo repertorio, intrecciando le canzoni che hanno segnato oltre venticinque anni di carriera con quelle tratte dall’ultimo lavoro discografico. Un racconto musicale capace di parlare a generazioni diverse, nel quale ogni canzone diventa parte di un dialogo sincero con il pubblico.

I concerti di Niccolò Fabi sono da sempre molto più di una semplice esibizione dal vivo. Sono esperienze condivise, costruite sull’equilibrio tra silenzi carichi di significato, momenti di intensa partecipazione e aperture musicali più energiche. Negli ultimi anni il suo linguaggio sonoro si è ulteriormente evoluto grazie a una ricerca che unisce strumenti acustici, suggestioni psichedeliche ed elementi elettronici, avvicinandosi a una dimensione internazionale senza perdere l’intimità e l’autenticità che contraddistinguono la sua musica.

Sul palco insieme a Niccolò Fabi ci saranno gli amici e compagni di viaggio Roberto “Bob” Angelini, Alberto Bianco e Filippo Cornaglia, ai quali si uniranno Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, musicisti che hanno preso parte anche alla registrazione di Libertà negli occhi, nato nella baita in Val di Sole dove ha preso forma l’ultimo progetto discografico del cantautore.

Autore tra i più raffinati della scena italiana, Niccolò Fabi ha costruito nel corso degli anni un percorso artistico coerente e personale, fatto di canzoni capaci di raccontare con sensibilità il tempo presente, i rapporti umani e la ricerca di nuovi equilibri interiori. Parallelamente all’attività musicale è anche responsabile della sezione Canzone dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, confermando il proprio impegno nella formazione delle nuove generazioni di artisti.

Immerso nello scenario unico dell’Alta Costiera Amalfitana, il Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei continua così a proporre appuntamenti di altissimo profilo, capaci di unire la grande musica italiana alla bellezza di uno dei paesaggi più spettacolari del Paese.

L’appuntamento si inserisce nella XV edizione del Festival, costruita intorno al concept CHE BELLEZZA!!!, ideato da Paolo Logli: un invito a riconoscere la bellezza nel paesaggio, nella cultura, nell’ascolto e nelle esperienze condivise.

La Produzione Palco Reale cura la programmazione artistica della manifestazione. Si rinnova inoltre la media partnership con Rai Isoradio, che racconta il Festival, i suoi protagonisti e il territorio attraverso interviste, collegamenti in diretta e contenuti digitali.

INFO SPETTACOLO

Mercoledì 5 agosto 2026 – ore 21.00

Niccolò Fabi in cocerto

Parco Colonia Montana – Agerola (NA)

Ingresso gratuito

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