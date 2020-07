“No Woman No Cry” – video ufficiale

In occasione del 75 ° compleanno di Bob Marley, e in onore delle celebrazioni della Giornata internazionale del Reggae del 1° luglio, è stato presentato oggi il video musicale ufficiale del brano”No Woman No Cry” di Bob Marley. Diretto da Kristian Mercado Figueroae girato in Giamaica e New York City, il video esplora i racconti di una famiglia divisa fra due paesi ma collegata dal loro amore e dalla voglia di una vita migliore per i loro figli.

Vediamo una madre forte e amorevole impegnarsi e prendersi cura dei suoi figli nella terra natìa. Allo stesso tempo, il padre lavora instancabilmentecome tassista per provvedere al meglio per i propri cari. Il video fa luce sull’importanza del nucleo famigliare e affronta le lotte autentiche di molte famiglie moderne, spesso costrette a separarsi a causa della povertà.

Oltre al nuovo video musicale “No Woman, No Cry” presentato per l’International Reggae Day, sono stati presentati4 video musicali: “Bob Marley:Legacy Episodes”, incluso l’ultimo episodio, Rhythm of the Game, che esplora la lunga relazione di Bob tra la passione per il calcio e la sua musica e che sarà trasmesso sul canale YouTube ufficiale di Bob Marley.

Un nuovo video musicale in HD per “Lively Up Yourself” sarà presentato in anteprima il 3 luglio, sul canale YouTube ufficiale di Bob Marley. Girato in 4K, il video mostra Bob Marley ai vertici della sua carriera.

Il 24 luglio, uno degli album più venduti e amati al mondo dei nostri tempi, LEGEND, uscirà su LP picture disc, in Edizione Limitata. Con molte delle canzoni memorabili di Bob, da “One Love / People Get Ready” a “Get Up, Stand Up”, “IsThis Love” da “Jammin’,” “CouldYou Be Loved” a “Three Little Birds”e altri otto classici, in occasione delle celebrazioni per#BobMarley75.L’album sarà disponibile in edizione limitata e conterrà oltre all’iconica copertina, un’immagine inedita di Bob.