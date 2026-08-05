Prosegue con successo la 5ª edizione dell’Alguer Summer Festival

Prosegue con successo all’Anfiteatro Ivan Graziani (Viale I Maggio) di Alghero, la 5ª edizione dell’ALGUER SUMMER FESTIVAL, la rassegna che porta in Sardegna i protagonisti dello spettacolo italiano.

La manifestazione è diventata negli anni uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva della regione. La nuova edizione conferma la vocazione del festival di unire musica, cultura e territorio, animando la città e regalando al pubblico un’esperienza unica.

Questa sera mercoledì 5 agosto alle ore 21.30 si esibirà Luca Carboni con lo spettacolo “RIO ARI O”, in porta in scena un grande racconto tra musica, immagini e parole con le canzoni del suo lungo viaggio, alternando momenti di grande festa ad altri di intimità acustic

Con lui sul palco anche una band di otto elementi formata da Antonello Giorgi (batteria), Mauro Patelli (chitarre), Ignazio Orlando (basso), Antonello D’Urso (chitarra e dir. Musicale), Fulvio Ferrari (pianoforte e tastiere), Gabriele Miceli (chitarre), Fabrizio Luca (percussioni) e Andrea Ferrario (sax e tastiere).

Giovedì 6 agosto sarà il turno di Blanco, che presenterà dal vivo i brani di “MÀ”, il nuovo progetto discografico che segna un importante capitolo nel percorso artistico del cantautore, insieme ai grandi successi che hanno definito la sua carriera.

Domenica 9 agosto è atteso IL Volo con una data del loro “World Tour 2026-2027”. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble stanno portando il loro spettacolo in Italia, Spagna e Grecia, attraversando le diverse anime del loro repertorio: dalla grande tradizione musicale italiana al repertorio lirico, fino ai brani che hanno segnato la loro carriera.

Martedì 11 agosto sarà la volta Mannarino, che torna sui palchi italiani dopo tre anni con una tournée estiva che attraverserà i principali festival della penisola. Sul palco presenterà anche i brani del suo nuovo disco “Primo amore” pubblicato lo scorso maggio.

I biglietti sono disponibili al sito: https://alguersummerfestival.it/

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