Timeless – progetto di Nameless Music Festival

NAMELESS MUSIC FESTIVAL non si ferma e, in attesa dell’edizione 2021, lancia TIMELESS – L’Italia attraverso un viaggio musicale. Un tour di dj set che partirà venerdì 03 luglio, uno show in streaming diviso in 7 tappe che toccherà alcuni dei luoghi simbolo della storia della cultura italiana.

I dj set verranno trasmessi sulla pagina Facebook del Festival e caricati in seguito sul canale YouTube.

La prima tappa si terrà venerdì 03 luglio a Varenna (LC), presso Villa Cipressi, e avrà come protagonisti Merk & Kremont, produttori di alcune delle hit più ballate degli ultimi anni come “Hands Up” (feat. DNCE), certificato Disco di Platino.

A seguire, martedì 7 luglio, la consolle si sposterà al Museo Egizio di Torino con Edmmaro, una delle personalità più in vista della realtà clubbing italiana, per poi giungere giovedì 9 luglio a Milano, dove Crookers, uno dei nomi più importanti della scena hip hop internazionale, scuoterà Piazza Duomo trasmettendo tutta l’energia della sua musica.

La quarta tappa avrà invece luogo martedì 14 luglio a Venezia, sulla terrazza panoramica della Collezione Peggy Guggenheim: per l’occasione, Benny Benassi, punto di riferimento per la musica elettronica internazionale, regalerà al pubblico uno show imperdibile, impreziosito da una location suggestiva e all’avanguardia. Nei prossimi giorni NAMELESS svelerà le altre 3 tappe.

TIMELESS nasce dagli organizzatori di NAMELESS MUSIC FESTIVAL che hanno scelto di continuare a supportare gli artisti e promuovere la musica in tutta Italia. La notizia arriva a poche settimane dall’annuncio del rinvio dell’ottava edizione del Festival, che si svolgerà dal 29 maggio al 1° giugno 2021 ad Annone Brianza (LC).

Ciascun appuntamento prevede il dj set di alcuni degli artisti che hanno scelto di collaborare all’iniziativa e che, forti dell’esperienza, del valore e dell’ingegno musicale, avvalorano il progetto rendendolo autentico e originale.