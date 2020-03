Bollate: Sanificazione delle vie cittadine

Il Sindaco Francesco Vassallo in prima linea con Gaia servizi per l’avvio della pulizia straordinaria delle strade di Bollate con i prodotti igienizzanti utili a disinfettare. In attesa che Regione Lombardia emani le linee guida sui comportamenti da tenere per lo spazzamento cittadino, in città si parte con attività utili a rispondere alle nuove esigenze determinate dal dilagare del coronavirus.

La pulizia è partita oggi, sabato 14 marzo alle ore 15, da Ospiate e proseguirà in tutta la città. Si proseguirà anche nei prossimi giorni fino a toccare ogni angolo di Bollate. Nessuna prescrizione particolare per i cittadini, se non quella di restare in casa come dice il Decreto del Presidente del Consiglio. Non è nemmeno necessario scendere in strada per spostare le auto perché il Comune ha sospeso le multe per questa attività.

“Visto il periodo particolare e l’emergenza che tutti stiamo vivendo – ha detto il Sindaco Francesco Vassallo – abbiamo deciso di intervenire con questa pulizia straordinaria delle strade che prevede l’aggiunta di prodotti igienizzanti all’acqua utilizzata per la sanificazione sia manuale (marciapiedi) che meccanica delle strade. Ricordiamo ai cittadini di rimanere in casa, non tanto per la pulizia che stiamo facendo, ma per le regole legate alla prevenzione della diffusione del contagio”.