Chiara Sani imita Valeria Marini a Striscia

Stasera Valeria Marini, nascosta nel bagno della casa del Grande Fratello Vip, si collegherà con Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35). In realtà a vestire i panni della showgirl è l’attrice e imitatrice Chiara Sani, che commenta così il suo debutto al Tg satirico di Antonio Ricci: « Striscia è la punta più alta che un attore comico possa sognare. Per me è come il Saturday Night Live per gli americani: una pietra miliare della satira e della comicità».

Nata a Bologna, Chiara Sani, dopo gli studi di recitazione, lavora in televisione, al cinema, in radio e a teatro. Esordisce in tv a Mediaset nel 1990, come inviata del programma “Emilio ’90” (Italia 1), ruolo che ricoprirà dal 1995 al 2005 anche nel programma “Forum” (Canale 5 e Rete 4). In Rai, invece, lavora nel 2002 con Pippo Baudo a Destinazione Sanremo (Rai 2) e dal 2003 al 2013 partecipa a diverse trasmissioni comiche su Rai 2 e Rai 3 insieme a Lillo e Greg, con i quali lavora anche in radio (Rai Radio 2) e a teatro. Al cinema ha recitato in 11 film del regista Pupi Avati, tra cui l’ultimo “Il Signor Diavolo” (2019).



