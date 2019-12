Emma: “Stupida allegria”

È online da giovedì 19 dicembre, il video di “STUPIDA ALLEGRIA”, il nuovo singolo di EMMA estratto dal suo ultimo disco di inediti “FORTUNA”.

Girato a Marrakech da Attilio Cusani il video di “STUPIDA ALLEGRIA” è online al seguente link http://www.youtube.com/watch?v=e92yJ7d3MT4. I colori, l’atmosfera e l’architettura della città della Medina si alternano a ritratti di uomini, donne e bambini, dagli sguardi intensi e profondi , incrociati per le strade di Marrakech.

«Dovremmo renderci conto di quante volte diamo per scontate tante cose, la bellezza, i sentimenti, le persone – dichiara EMMA – Forse ci accorgiamo della loro importanza quando ci allontaniamo o quando inevitabilmente vanno via da noi. Non è mai tardi per tornare indietro sopratutto se si ha la possibilità di guardarsi negli occhi o di vedere la realtà attraverso lo sguardo degli altri. Stupida allegria è passionale e scanzonata e la malinconia è poesia».

“Stupida Allegria” ha un testo nostalgico accompagnato da un sound mediterraneo e coinvolgente. Con questo brano, caratterizzato anche da alcune sfumature rap, Emma tira fuori il suo lato più ruvido e malinconico grazie all’aiuto di Franco 126, autore del testo, e Dario Faini.