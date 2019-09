A quarant’anni di distanza dalla prima pubblicazione, torna nei negozi “LUCIO DALLA” – Legacy Edition, uno dei capolavori del grande LUCIO DALLA con un’edizione limitata rimasterizzata arricchita da 3 brani in versioni inedite tra cui Angeli, mai pubblicato nella versione in studio incisa da Lucio Dalla e sarà disponibile da venerdì 25 ottobre.

L’album è disponibile in preorder al seguente link: https://smi.lnk.to/dalla40

La versione CD di “LUCIO DALLA” – Legacy Edition, inclusa anche nel cofanetto in vinile, include 3 brani in versione inedita: “Angeli” nella versione in studio, “Stella di mare” in inglese e il brano “Ma come fanno i marinai” feat. Francesco De Gregori nella versione inedita registrata in studio.

Il tutto accompagnata da un libretto di 24 pagine con le illustrazioni originali di ALESSANDRO BARONCIANI e i contributi di DENTE, DI MARTINO, COLAPESCE, ALESSANDRO COLOMBINI e MAURIZIO BIANCANI raccolti per l’occasione da John Vignola. La Legacy Edition uscirà anche in una versione LP dell’album rimasterizzato a 24bit/192KHZ, la migliore definizione attualmente possibile, + 1 CD bonus con i 3 brani in versione inedita e un libretto da 12 pagine.