Festa di Chiaravalle, il medioevo a Milano

Visite guidate e un ricco programma di eventi allieteranno la due giorni “Chiaravalle un antico Borgo da riscoprire” la ormai tradizionale festa che si svolgerà sabato 5 e domenica 6 ottobre quando tornerà il medioevo nel borgo di Milano, grazie a tutte le organizzazioni di Chiaravalle che con un lavoro corale e condiviso regaleranno emozioni a tutti, grazie al contributo di Municipio 5 Comune di Milano, Milanodepur spa, Consorzio Tutela Grana Padano e numerosi partner commerciali.

‘Ritorna puntuale la festa di Chiaravalle pronta ad accogliere i cittadini milanesi per far vivere loro il tempo in cui visse San Bernardo grazie alle scene di vita medievale che saranno approntate qua e là nel Borgo e nella sua Abbazia. Anche allora come adesso occorre pacificare i cuori degli uomini; noi di Chiaravalle con questa festa vogliamo offrire a tutti un momento di serenità e di reciproca accoglienza’ dichiarano i numerosi organizzatori ovvero Municipio 5- Comune di Milano, Abbazia di Chiaravalle, Koinè cooperativa sociale onlus, Compagnia di Chiaravalle, Consorzio Tutela Grana Padano, Comitato del Borgo di Chiaravalle, Parrocchia di Chiaravalle, Terra rinata, Terzo paesaggio, Casa Chiaravalle, ABC, Associazione Borgo di Chiaravalle, Arci Pessina, NBC Novate Milanese protezione civile.

Si parte sabato con un pranzo sociale per proseguire con le visite guidate all’abbazia e al mulino, una conferenza sulla Terra Santa e i crociati per finire con una cena medievale e un concerto folk.

Domenica nel borgo, sul pratone dell’abbazia e nel giardino del mulino per tutto il giorno ci saranno i banchi degli artigiani, i giochi medievali e la vendita dei prodotti agricoli locali, il mulino sarà in funzione.

Durante la giornata ci saranno appuntamenti con musica, tiro con l’arco, mostre, conferenze, esibizioni di falconeria e non mancherà un aperitivo e una cena con ballo finale. Vari punti ristoro saranno disponibili durante la giornata con birre, risotti e street food. Il Museo della Birra sarà allestito in Abbazia con 12 tipi di birra raccontati dagli esperti Chiarbeer.

PER I BAMBINI DOMENICA Giochi medievali nel pratone dell’Abbazia, esposizione di rapaci e volo dei falchi, torneo medievale tra cavalieri medievali in armatura nel Borgo in piazza. Nel giardino del mulino, aperto per l’occasione, Caseus Vetus la dimostrazione di come si lavora il latte per produrre il Grana Padano. Inoltre sarà in funzione la ruota del mulino alimentata ad acqua e la macina che produrrà farine per tutto il giorno.

Per informazioni tel 02 84930432 email infopoint@monasterochiaravalle.it

FB @mulinodichiaravalle programma completo https://www.mulinochiaravalle.it

COME RAGGIUNGERCI: In bicicletta, con la pista ciclabile da Porta Romana, parcheggio gratuito e punto manutenzione biciclette e punto acqua potabile presso campo sportivo Arci, via San Bernardo, 17. Con i mezzi pubblici linea 77 dal centro città. In auto con parcheggio all’esterno dell’Abbazia o presso il cimitero lungo via Sant’Arialdo.