Malika Ayane: “Stracciabudella”

MALIKA AYANE torna sulla scena musicale dopo due anni di lavoro, e debutta con il nuovo singolo Stracciabudella (Sugar), in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 25 maggio.

Un pezzo di lei, scritto di suo pugno con il musicista Shridhar Solanki, per raccontarci un pezzo di ognuno di noi. Stracciabudella anticipa il nuovo album dal titolo “DOMINO”, in uscita in autunno.

In contemporanea all’uscita del singolo, a partire dalle ore 12.00 di venerdì 25 maggio, saranno disponibili i su www.ticketone.it e nelle prevendite abituali, i biglietti del nuovo originale tour che toccherà teatri e club – prodotto da Massimo Levantini per 1 Day – che debutterà dal Teatro Politeama di Genova il 6 novembre (infoline www.ticketone.it e www.unoday.it).

In alcune città sarà possibile acquistare, oltre ai biglietti per i singoli spettacoli, anche pacchetti speciali teatro + club. Media partner ufficiale del tour RTL 102.5.

DOMINO TOUR 2018

6 novembre GENOVA TEATRO POLITEAMA GENOVESE ǁ

7 novembre GENOVA BANGARANG

11 novembre VENARIA REALE (TO) TEATRO DELLA CONCORDIA

12 novembre TORINO TEATRO COLOSSEO

18 novembre ROMA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ǁ 19 novembre ROMA MONK – CIRCOLO ARCI

21 novembre NAPOLI TEATRO AUGUSTEO ǁ

22 novembre NAPOLI DUEL BEAT

28 novembre FIRENZE TENAX ǁ

29 novembre FIRENZE TEATRO VERDI

4 dicembre MILANO TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI ǁ

5 dicembre MILANO MAGAZZINI GENERALI

7 dicembre RAVENNA TEATRO DANTE ALIGHIERI

8 dicembre CESENA VIDIA CLUB

10 dicembre ANCONA TEATRO DELLE MUSE

11 dicembre SENIGALLIA MAMAMIA

13 dicembre ASSISI TEATRO LYRICK ǁ

14 dicembre PERUGIA URBAN CLUB

15 dicembre BOLOGNA ESTRAGON ǁ

17 dicembre BOLOGNA TEATRO EUROPAUDITORIUM