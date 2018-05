“Notti d’Oro” – Anteo Palazzo del Cinema

Dal 7 al 10 giugno all’Anteo Palazzo del Cinema in programma l’evento David di Donatello – Notti d’Oro, la manifestazione che presenta al grande pubblico i cortometraggi più premiati dalle maggiori Accademie di cinema internazionali, in collaborazione con l’Académie des César e l’UNESCO.

Un viaggio straordinario intorno al pianeta cinema: le Notti d’Oro sono un invito a scoprire le diverse culture mondiali dei cineasti di domani. Il Panorama viene ospitato da 12 Accademie di Cinema toccando grandi città di tutto il mondo: Atene, Bruxelles, Bucarest, Cluj-Napoca, Lisbona, Lussemburgo, Madrid, Milano, Montréal, Napoli, Parigi, Roma, Sankt Pölten, San Paolo, Stoccolma e Vienna.

Un’occasione unica per le Accademie di intraprendere una cooperazione innovativa per mettere in risalto la diversità cinematografica e di partecipare, ognuna a suo modo, allo scambio fra le diverse culture.

Il programma completo accoglierà una selezione di 34 opere in lingua originale con sottotitoli in italiano.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti disponibili