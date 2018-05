“F”: Cover di Michelle ed Aurora

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono le protagoniste della cover di F – il settimanale femminile di Cairo Editore diretto da Marisa Deimichei – in edicola domani.

Michelle e Aurora, che in questi giorni lavorano insieme nel programma di Canale 5 ‘Vuoi Scommettere?’, raccontano per la prima volta una fase difficile del loro rapporto, oggi sereno e di grande complicità, come si è visto in tv.

Aurora: «C’è stato un lungo periodo in cui litigavamo spessissimo. Un momento di rottura che però è stato importante per creare un nuovo legame. È stato poco prima che andassi a vivere da sola, verso i miei 18 anni. Facevo cazzate su cazzate».

Michelle: «Lì, ha rischiato davvero di perdersi».

Aurora: «Era un periodo complicato: lei aveva le bambine piccolissime, poi c’era il marito, Tomaso, che carinamente ci teneva a me quindi mi stava addosso anche lui. Ma io volevo solo andare in giro a fare casino, ubriacarmi, limonare, ma lo facevo troppo e spingevo troppo, anche oltre quello che sapevo lei avrebbe sopportato. Un giorno le ho detto ‘Vado a vivere da sola’, vediamo come va senza di loro».

‘Michelle l’ha lasciata andare?’ Michelle: «Era l’unico modo perché capisse come è la vita: aveva iniziato a guadagnare bene, grazie a X Factor, e se ti succede quando sei così giovane è un attimo rovinarsi».

Aurora: «E ha fatto bene. All’inizio ero in ansia perché sapevo che lei non si fidava di me, le avevo dato io modo di non farlo. Il mio primo pensiero quando mi svegliavo era: ‘Ho mamma alle calcagna’».

Michelle: «Tra noi c’è sempre stata grande comunicazione. Le spiegavo ogni volta le ragioni dei miei no; anche se non li accettava, almeno il seme glielo mettevo. Un genitore ha il compito di non farti sbattere contro il muro e crearti danni permanenti. Con Aurora ci siamo andati molto vicino, anche fisicamente. È proprio nel momento in cui il figlio vuole allontanarsi che il genitore deve essere attentissimo: è un momento critico e rischia di perderlo».

La giovane figlia d’arte non ha avuto una vita facile. La separazione dei genitori, la fase in cui la madre è stata plagiata dalla maga – «Non ricordo nulla di quegli anni (…) Il libro che ha scritto mamma su quell’esperienza ho iniziato a leggerlo ma poi l’ho abbandonato. Mi veniva l’ansia» dice Aurora – cui si aggiungono i continui paragoni con il fisico di una madre bellissima e famosa, iniziati quando aveva solo 13 anni e indossò lo stesso bikini di Michelle su una spiaggia di Formentera.

Michelle: «In quell’occasione i giornali scrissero cose orrende. Ero basita dalla cattiveria (…).

Ho sempre cercato di depotenziare ai suoi occhi il giudizio degli altri e le ho spiegato che non si può essere amati da tutti (…). Per me non è mai stata così dura. Non ho mai avuto quel giudizio addosso».

Aurora: «L’ultimo episodio è di ieri in un negozio. La commessa mi fa un complimento e un uomo dietro: ‘Mejo la madre’. L’ha detto tre volte. Voleva proprio che sentissi che lui pensava facessi schifo in confronto a lei. Questa non è neanche cattiveria, è ignoranza. Ma fa male lo stesso (…). Non ce l’ho mai avuta con mia madre – ti odio perché sei figa e io no – ma ho iniziato a non piacermi. Da lì un’escalation di insicurezze… Mi ha aiutato tanto il lavoro e soprattutto l’amore di Goffredo».

